BLACKPINK・リサ、“クリスマスプレゼント級”の尊さにファン悶絶…キュートなホリデーショット公開【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、“クリスマスプレゼントそのもの”のようなビジュアルで、世界中のファンをときめかせた。

12月25日、リサは自身のインスタグラムを更新し、「Happy Holidays from me to you（私からあなたへハッピーホリデー）」というコメントとともに、クリスマスムードあふれる写真を公開した。

公開された写真の中でリサは、まるで童話の世界から飛び出してきたような姿を披露した。リボンのディテールがあしらわれたパステルピンクのコルセット風トップスに、鮮やかなレッドカラーのフリルショートパンツとロングブーツを合わせ、抜群のファッションセンスを見せつけた。

舞い散る雪の中で満面の笑みを浮かべるリサのラブリーな表情は、見ている人まで思わず笑顔にしてしまうほど魅力的だ。また、クローズアップショットでは、きらめくグリッターメイクと神秘的なまなざしが調和し、リサならではの幻想的で洗練されたオーラが際立っている。

（写真＝リサInstagram

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「リサがプレゼントだよ」「尊い…」などのコメントが寄せられている。

なお、リサが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中。来年1月16日～18日には東京ドームで公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

