BABYMONSTER、10月10日に2ndミニAL『WE GO UP』でカムバック！ティザーイメージ公開 | RBB TODAY

BABYMONSTERが10月10日にリリースする2ndミニアルバム『WE GO UP』の最初のティザーイメージが公開され、グローバルファンの期待を高めた。

所属事務所YGエンターテインメントは9月12日、公式ブログに「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP]」を掲載した。先立ってヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが発表していたYG下半期プランに沿ってカムバックを確定させ、アルバムコンセプトを垣間見ることができるイメージを公開した。

公開されたポスターは、ノイズがかったモノクロ背景にネオングリーンのフォントが対比を成し、視線を引きつける。また、都会を俯瞰するような構図からは、“さらに高みへ羽ばたく”という意味が込められたタイトル名『WE GO UP』ともリンクしており、ファンの関心を集めた。

タイトル曲『WE GO UP』は、BABYMONSTERのエネルギッシュな魅力が際立つHIPHOPナンバー。楽曲のムードに合わせたコンセプチュアルなMVも予告されており、ティザー段階から漂う独特の雰囲気に、彼女たちが見せる新たな音楽への期待が高まっている。

ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが直接紹介した収録曲も話題だ。タイトル曲に匹敵するインパクトを放つ『PSYCHO』、HIPHOP要素を取り入れたスローナンバー『SUPA DUPA LUV』、カントリーベースのダンスナンバー『WILD』など、多彩な魅力を詰め込んだアルバムになるだろう。

また、12日午前11時からは予約販売もスタートする。フォトブック3種類（WE Ver.／GO Ver.／UP Ver.）、メンバー別デジパック6種類、が用意されており、72ページと56ページの写真集をはじめ、ポスターやセルフィーフォトカードなどの特典が封入されている。

なお、2ndミニアルバム『WE GO UP』の活動は、ラミを除いた6人体制で行われる。YG側はラミの休養について「アーティストの健康を最優先にした決定であるため、広く理解をお願いします」と伝え「ラミとBABYMONSTERのために引き続き最善を尽くす」とコメントしている。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

