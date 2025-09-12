31歳の誕生日を迎えたBTS・RM、意義のある寄付　病院2カ所にそれぞれ1000万円「少しでも役に立てれば」 | RBB TODAY

誕生日を迎えたBTSのRMが、意義ある寄付を行った。

9月12日、韓国医療界によると、RMは誕生日に合わせてソウル峨山病院に1億ウォン（約1000万円）、さらに高麗大学医療院に1億ウォンを発展基金としてそれぞれ寄付した。

RMは「誕生日を迎え、意義あることに参加したい気持ちから寄付を決心した。治療が必要なのに経済的困難で苦しむ患者たちに、少しでも役立つことを願っている」と語った。

ソウル峨山病院は、RMの寄付金を恵まれない患者の治療費や手術費の支援などに使用する予定。高麗大学医療院も、診療環境の改善や多様な医療サービスの拡充に活用する計画だ。

（写真提供＝OSEN）RM

これまでRMは、さまざまな寄付活動を続けてきた。今年3月にも、蔚山（ウルサン）・慶尚北道・慶尚南道地域の山火事被害支援のため、1億ウォンを寄付した。

そんなRMの良い影響を受け、BTSの公式ファンクラブARMYもまた寄付活動を行い、善意の連鎖を広げている。

なお、RMが所属するBTSは来春、メンバー全員が揃った完全体でカムバックする予定だ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。

