大沢あかね、韓国のスター・IUが好きすぎる行動にスタジオ驚き！ | RBB TODAY

10日に放送された『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に大沢あかねがゲスト出演し、韓国のシンガーソングライター・IUへの愛を熱弁した。

同番組では“推し活”をテーマにトークが繰り広げられた。大沢は「どんな推し活をしているのか？」と話を振られると、韓国のアイドルやアーティストを推していると明かした。続けて「特にユク・ソンジェさんという俳優兼アーティストの方がいて、その人を推してます」と説明した。さらにもう1人の推しがいるとし、韓国で“国民の妹”と称されるIUの名前も挙げた。

IU(Photo by HLL/Imazins via Getty Images)

大沢はIUについて「歌っても演技をさせてもMCをさせても何でも完璧にできる！韓国のさんまさんみたいな感じ」と大絶賛。さらに、韓国の芸能人はテレビ局ではなく行きつけの美容室でメイクをすることが多いと紹介し、IUが通う美容室を調べて実際に訪れたことを明かすと、スタジオからは驚きの声が上がった。

美容室では「IUと同じメイクをしてください」とオーダーしたという。メイク後の写真をたくさん撮りたかったようで、「韓国でカメラマンさんを雇って、街中でめちゃくちゃ写真を撮ってもらったんです」と振り返った。最後には、さんまに、そして夫・劇団ひとりに向けて「ありがとう」と笑顔で感謝の言葉を伝えた。