 福山雅治、ドラマ『ガリレオ』の撮影裏話を告白！“あのセリフ”ができたときの心境も語る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

福山雅治、ドラマ『ガリレオ』の撮影裏話を告白！“あのセリフ”ができたときの心境も語る

エンタメ その他
注目記事
『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ
  • 『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ
  • 『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ
  • 『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ
  • 『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ
  • 『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ
  • 『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ

主演・福山雅治がテーマソングを書き下ろし！映画『ブラック・ショーマン』予告映像が公開 | RBB TODAY
画像
東野圭吾原作映画「ブラック・ショーマン」の予告解禁。福山と有村が演じる主人公の謎と嘘に満ちた展開を予感させる映像とビジュアルが公開される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233366.html続きを読む »

1年ぶりの『タビフクヤマ』いよいよ放送！福山雅治が有村架純らと“ゆかりの地”横浜を巡る | RBB TODAY
画像
福山雅治と有村架純などが横浜を巡る番組『タビフクヤマ』が1年ぶりに放送され、思い出と原点を振り返る旅を展開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/10/236332.html続きを読む »

　9月11日21時から、東野幸治と渡辺翔太（Snow Man）がMCを務めるバラエティ番組『この世界は1ダフル』（フジテレビ）で、福山雅治主演の人気ドラマシリーズ『ガリレオ』の特別企画が放送される。

『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ

　今回は福山雅治演じる天才物理学者が犯人による完全犯罪の謎を解き明かしていく『ガリレオ』シリーズから、最強トリック7連発を紹介。唐沢寿明、大沢たかお、堤真一、天海祐希ら超豪華俳優陣が犯人役として出演した至極の作品を、福山とハライチ・沢部佑の解説のもと発表する。

『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ

　スタジオには犬飼貴丈、渡辺満里奈、ふくらP、田村保乃、陣内智則が登場し、事件のトリックを解明していく。2007年にスタートした『ガリレオ』シリーズは数々の賞を受賞し、主人公・湯川学の口癖「実に面白い」や数式を書き殴る姿が印象的な大人気作品となっている。

『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ

　そんな少し風変わりな主人公を演じる福山が「ドラマ『ガリレオ』を根拠のあるミステリーエンターテインメントとしての確信を得られた作品」と称する、第1シーズンの第1話「燃える」（2007年10月15日放送）のトリックが登場。唐沢寿明が犯人役を務め、公園で遊んでいた若者の頭部が発火した事件を解明する回で、どうして火がついたのか、どうやって火をつけたのか…真相を突き詰めていく姿が描かれる。福山は「あのセリフと第1話ができたときに、いいドラマができるなという手応えを感じた」と絶賛した。

『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ

　また、第2シーズンより新たに作品に加わった澤部が「『ガリレオ』ってこうだよな」と称する、大沢たかおが新興宗教団体の教祖役で出演した第２シーズン第1話「幻惑す（まどわす）」（2013年4月15日放送）や、「１人の女性の思いの強さからなる、悲しき犯行」と語る天海祐希出演「聖女の救済」（2013年6月17日・24日放送）などのトリックが次々と登場する。

『この世界は1ダフル』(C)フジテレビ

東京カレンダー 2025年 10月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏 ＠NIPPON BUDOKAN 2023

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏@NIPPON BUDOKAN 2023 (初回限定盤)(2CD付) [Blu-ray]
￥6,476
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top