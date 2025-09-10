BTS・JUNG KOOK、止まらぬラブコール！中国トップ俳優兼歌手も「特別ゲストに呼びたい」 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKに、中国のトップ俳優であり歌手のチャン・シンチョン（張新成）が公開的にラブコールを送り、大きな話題を集めている。

中国現地メディアによると、チャン・シンチョンは最近、新アルバム『Maladjustment』の発売インタビューで、自身のコンサートに特別ゲストとして招待したいアーティストにJUNG KOOKを挙げた。

さらにチャン・シンチョンは、JUNG KOOK以外にも招待したいアーティストとして、中華圏の伝説的ミュージシャンであるジェイ・チョウ（周杰倫）、世界的スーパースターのビリー・アイリッシュやレディー・ガガの名前も挙げた。

彼は過去にも、2020年にBTSのデジタルシングル『Dynamite』のミュージックビデオでのJUNG KOOKのファッションをカバーし、ファン心を表したことがある。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

一方、JUNG KOOKは、中国の年末授賞式「2024 China Year End Awards」で、自作曲『Never Let Go』が「ベストセリング（英語）男性シングル」部門を受賞し、通算6つ目のトロフィーを手にしていた。

自作曲『Never Let Go』は、中国最大の音源プラットフォームQQ Musicでリリース直後に日間・週間販売チャート1位を記録し、圧倒的な音源パワーを見せつけた。その後「ゴールド」認証を獲得し、超大型ヒット曲としての存在感を誇示した。

さらに、初ソロアルバム『Golden』は、QQ Musicで2023年のK-POP男性ソロ歌手として唯一アルバム売上額300万人民元（約6000万円）を突破し、「トリプルプラチナ」認証を獲得するなど、中国で爆発的な人気を見せた。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

