TWICE、世界の女性グループ最多記録！『Strategy』MVが再生回数1億回突破、25編目 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEが『Strategy（feat. Megan Thee Stallion）』のミュージックビデオで通算25度目のユーチューブ再生回数1億回の記録を達成した。

去る9月7日23時頃、2024年12月にリリースされたTWICEの14thミニアルバム『STRATEGY』のタイトル曲『Strategy（feat. Megan Thee Stallion）』のミュージックビデオが、ユーチューブで再生回数1億回を突破した。

これでデビュー曲『Like OOH-AHH』から『Strategy（feat. Megan Thee Stallion）』まで19の活動曲、4の日本リリース曲と英語シングル『The Feels』『MOONLIGHT SUNRISE』まで、25編のミュージックビデオが再生回数“億台”を記録した。

世界の女性グループのうち、再生回数1億回以上のミュージックビデオ保有数最多のタイトルを手に入れ続けた。

（写真＝JYPエンターテインメント）TWICE

さまざまな戦略で好きな相手を引き寄せるという堂々とした魅力が込められた楽曲『Strategy（feat. Megan Thee Stallion）』のミュージックビデオは、恋に落ちたときの気持ちとそのための戦術を遊び心溢れる感性と爽やかなビジュアルで盛り込み、再生回数を増加させた。

特に、同曲がNetflix映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラックに収録され、リリースから数カ月が過ぎた現在も世界中のリスナーの大きな反応を引き出し、人気に繋がった。

なお、TWICEは最近、4thフルアルバム『THIS IS FOR』および日本6thフルアルバム『ENEMY』リリース、音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」へのヘッドライナー出演、新しいワールドツアー開催など、世界トップクラスの活躍を続けている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】モモ、スケスケトップスからヒョウ柄インナー露わに

■【写真】危険な美貌…ツウィ、ミニスカ姿で誘惑

■【写真】ジヒョ、大胆"バックレス"衣装が圧巻