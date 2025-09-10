韓国ドラマのOSTも手掛けたバンドマン、闘病の末にこの世を去る…コンサートは予定通り開催へ | RBB TODAY

韓国のバンドマンが闘病の末にこの世を去ったことがわかった。

バンド「The Stray」の公式SNSでは9月7日、キーボーディストのイム・ジェウクさんが亡くなったことが発表された。

The Stray側は「私たちとともにステージを彩ってくれた大切なメンバー、愛するキーボーディストのイム・ジェウク兄さんが、長い闘病の末に私たちのもとを離れました」とし、「バンド結成当初からともにした5人のメンバーが全員集まり、本日、出棺を見送り最後の道をともにしました。これからは兄さんを胸の奥深くにしまっておこうと思います」と故人を追悼した。

また、「闘病中も常に明るさを失わず、温かい音楽で私たちみんなを支えてくれた最年長のジェウク兄さん。これからは痛みのない場所で安らかに眠ってほしい。共に泣き笑いし、音楽を分かち合った時間を私たちは永遠に忘れません。兄さんが残してくれた旋律と心は、今後も私たちとファンの胸の中で生き続けるでしょう」とメッセージを添えた。

（写真＝イム・ジェウクさんInstagram）

The Strayは2014年に『君はいないのに』でデビューしたバンドで、これまで『You, You』『MOON』『aurora』などの楽曲を発表してきた。近年は『恋人～あの日聞いた花の咲く音～』『レッド・スワン』『家いっぱいの愛』『ペイバック ～金と権力～』などのドラマでOSTも務めている。

なお、来る9月14日に予定されているThe Strayの単独コンサート「The Stray」は、中止せず予定通り開催されるという。

