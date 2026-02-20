 新谷姫加、可愛すぎる自衛隊迷彩服姿に！『MAMOR』4月号表紙を飾る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

新谷姫加、可愛すぎる自衛隊迷彩服姿に！『MAMOR』4月号表紙を飾る

エンタメ その他
注目記事
『MAMOR 2026年4月号 vol.230』表紙
  • 『MAMOR 2026年4月号 vol.230』表紙
  • 高度1万8千メートルから情報を集める偵察ドローン「RQ-4B グローバルホーク」
  • 海上自衛隊下総航空基地（千葉県）に本拠を置く、哨戒機クルーのひなを育てる教育部隊、第203教育航空隊の学生たち

　20日に発売された防衛省公認のオフィシャルマガジン『MAMOR』2026年4月号 vol.230（扶桑社）にて、新谷姫加が表紙および巻頭グラビア「防人たちの女神」に登場。自衛隊の迷彩服姿を披露している。

高度1万8千メートルから情報を集める偵察ドローン「RQ-4B グローバルホーク」

　なお、今回の撮影には航空自衛隊の中部航空施設隊 第3作業隊が協力・支援を行っている。同誌の特集では、無人で日本の陸・海・空を守る「自衛隊ドローン装備年鑑」を掲載。2022年から航空自衛隊で運用が始まった偵察無人機「RQ-4B グローバルホーク」など、人的負担の軽減や効率的な運用を目的に導入が進む無人アセット（装備品）の最前線に迫っている。

海上自衛隊下総航空基地（千葉県）に本拠を置く、哨戒機クルーのひなを育てる教育部隊、第203教育航空隊の学生たち

　そのほか誌面では、海上自衛隊の新型哨戒機への世代交代に伴い、搭乗員教育をアップデートした第203教育航空隊（千葉県・下総航空基地）を取材。次世代の哨戒機クルーを目指す若き学生たちの姿を追っている。さらに、広報アドバイザー・志田音々の「ねぇねぇ防衛のこと、もっと教えて！」（ゲスト：東京大学先端科学技術研究センター特任講師・井形彬）や、漫画家・ふじいまさこの「自衛隊のほかほか潤滑油 センニンのセンニンに会いたい！」、愛知県・高蔵寺分屯基地の「台湾まぜそば」を紹介する「全国自衛隊の隊員食堂」なども掲載されている。


女優・大久保桜子、凛々しい制服姿で敬礼！『MAMOR』3月号の表紙に登場 | RBB TODAY
画像
大久保桜子が自衛隊中央病院を舞台に制服姿を披露し、表紙や防衛活動に関する記事も掲載されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/21/242633.html続きを読む »

榎原依那、美しすぎる自衛官に！ 護衛艦「くまの」でグラビア撮 | RBB TODAY
画像
21日発売の雑誌『MAMOR』2025年5月号（扶桑社）に、榎原依那が登場。今号の表紙を飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/21/227321.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_HER0KSAE&utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_1082WIHG続きを読む »

MAMOR(マモル) 2026 年 04 月号 [雑誌] (デジタル雑誌)
￥780
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top