本当に13歳？秋山成勲とSHIHOの娘サランちゃん、170cmのモデル体型に成長　「うれしいのに、なぜか寂しい」 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（韓国名チュ・ソンフン）が、モデルのSHIHO（矢野志保）との間の娘チュ・サランの急成長に感動しつつも寂しさをのぞかせた。

秋山成勲は9月9日、自身のSNSに「娘の成長は本当にうれしくて、すごく大きくなりました。2011年生まれなのに、もう身長が170cmになったんです！」というコメントとともに、娘・サランの映像を公開した。

映像の中でサランは、9月6日にソウルの東大門デザインプラザで行われた「2026 S/S ソウルファッションウィーク」のフォトウォールイベントに出席していた。

今年14歳になるサランは、170cmの高身長に加え、母・SHIHOに似た容姿と抜群のスタイルで注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）9月6日、「2026 S/S ソウルファッションウィーク」に参加したチュ・サラン（左）とSHIHO

（写真提供＝OSEN）チュ・サラン（左）とSHIHO

秋山成勲は娘の成長に感動しながらも、どこか寂しい気持ちを隠せなかった。

彼は「でも、なぜでしょうか。うれしいのに、なぜか寂しくて、映像を見ていると涙が出てきます。これが親の気持ちなのかもしれません。いい大学、いい会社、お金持ちになってほしいとは思いません。おじさんの独り言です」と心境を伝えた。

なお、秋山成勲とSHIHOは2009年10月に結婚している。2011年10月24日に娘のサランが生まれた。

（記事提供＝OSEN）

