TWICE・チェヨン、本日（12日）待望の“ソロデビュー”！気になるメンバーの反応は？「喜んでくれた」【一問一答】 | RBB TODAY

TWICEのチェヨンが本日（12日）、1stフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』とタイトル曲『SHOOT (Firecracker)』をリリースし、ソロアーティストとしてデビューする。

ナヨン、ジヒョ、ツウィに続き、TWICEから4人目にソロデビューするチェヨンは、“チェヨンそのもの”を描いたアルバムを通じて、アーティストとしての力量を披露する。

チェヨンが作詞・作曲・編曲に参加したタイトル曲『SHOOT (Firecracker)』は、アーティストとしての力強い抱負を歌った楽曲。待ち望んだ初のソロアルバムとして、これから築き上げるキャリアへの自信を表現し、キッチュなメロディにジャズやディスコのバイブを織り交ぜたパフォーマンスで注目を集めそうだ。

タイトル曲をはじめ、『AVOCADO (feat. Gliiico)』『BAND-AID』『GIRL』『RIBBONS (feat. SUMIN, Jibin of Y2K92)』『DOWNPOUR (feat. Gliiico)』『BF』『影遊び』『私のギター』（原題）、そしてCD限定収録曲『Lonely doll waltz』まで、全10曲を収録し、チェヨン自身を音楽で表現した。

世界を舞台に、独自のキャラクターと魅力でファンの心を掴んできたチェヨンのソロデビューには、すでに世界中から熱い関心が寄せられている。彼女は期待に応えるべく、満を持してソロアルバムを届ける。

チェヨン の一問一答は以下の通り。

TWICEから4人目としてソロデビューする感想は？

Netflix『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOST『TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)』への参加や、シカゴの「ロラパルーザ」出演など、新しい挑戦や貴重な機会をいただきました。大きな反応をくださったファンの皆さんに感謝している中で、さらに初のソロアルバムをお見せできることは幸運のように感じます。感謝の気持ちしかありません。

今回のアルバムで見せたい姿は？メンバーの反応は？

一つずつ集めてきた宝箱を開けて見せるような感覚です。アルバム名「LIL FANTASY」は、私の中にある小さな世界の名前で、これまで積み重ねてきた趣向や考え、姿勢を詰め込みました。より率直な内面をお見せできると思います。タイトルに「vol.1」を付けたのは、これが終わりではなく、どんな方向にも続いていくという意思を示すためです。メンバーたちも私のスタイルが色濃く出た作品だと喜んでくれて、大きな力になりました。

“TWICEのチェヨン”と“ソロアーティストのチェヨン”の違いは？

チームではなくソロアーティストとして、チェヨンという人間を構成するすべてを見せられることが大きな違いです。長く丁寧に準備してきた作品なので、多くの方に愛されて聴いていただけたら嬉しいです。

今作で注目してほしいポイントは？

アルバム全体のクリエイティブイメージやビジュアルは、ほとんど私のドローイングから始まりました。散りばめられたディテールに注目してほしいです。また、収録された10曲それぞれに込めた感情をセルフカメラで撮影し、プレビュー映像を制作したほど愛情を込めました。聴く人に楽しんでいただけたらと思います。

タイトル曲に『SHOOT (Firecracker)』を選んだ理由は？

悩みましたが、踊れる曲がいいと思いました。この曲は私の抱負とともに「一緒に花火を打ち上げてパーティーを楽しもう、祝おう」というメッセージを込めていて、アルバム全体を祝う意味も持っているので選びました。

日本のバンドGliiicoとの作業はどうでしたか？

気楽に遊ぶように自由に話しながら制作しました。とても自然な過程で、家族のような雰囲気でした。私はリラックスできる環境でこそ良い作品が作れるタイプなので、今回も親しい友人たちと作業した曲ばかりで満足度が高いです（笑）。

『SHOOT (Firecracker)』のパフォーマンスについてヒントを。

MVティーザーにも出ましたが、ジャズの要素もあり、大きく開放的な動きを入れようとしました。80～90年代ディスコ感も加わっているので注目してください。

最後に、アルバムを待ってくれたファンへ。

アルバムを待ってくれたONCE（TWICEファン）の皆さんに感謝を伝えたいです。私にとって大切な1stソロアルバム『LIL FANTASY vol.1』が、皆さんにとっても特別な意味を持ち、それぞれの夢のようなファンタジー世界を築いていくきっかけになれば嬉しいです。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

