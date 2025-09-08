唐田えりか、ドラマ『101回目のプロポーズ』続編のヒロインに！星野達郎と矢吹薫の娘役演じる | RBB TODAY

8日、フジテレビは90年代に大ヒットした月9ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編となる連続ドラマ「102回目のプロポーズ」の制作を発表した。

『102回目のプロポーズ』(C)フジテレビ

同作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望し、大ヒットから34年の時を経て、本人自ら企画として立ち上げた作品。前作で結ばれた星野達郎（武田鉄矢）と矢吹薫（浅野温子）の娘が主人公となるラブストーリーとなる。

『101回目のプロポーズ』(C)フジテレビ

主人公・星野光役には唐田えりかが決定。光に一目惚れする青年・空野太陽役には霜降り明星のせいや、光の恋人・大月音役には伊藤健太郎が出演する。そして前作から引き続き、武田鉄矢が星野達郎役を演じる。

せいや

ストーリーは、チェリストとして活躍する30歳独身の光と、これまで99回女性にフラれ続けてきた33歳独身の太陽を中心とした恋愛模様を描く。光には既にピアニストで御曹司の恋人・音がいるという設定で、父親の達郎がどちらの男を娘の結婚相手として認めるかが物語の鍵となる。同作は地上波放送とフジテレビが運営する動画配信サービスFODでの独占配信を予定している。放送時期など詳細は追って発表される。

武田鉄矢

唐田は今回の制作発表に際し、「この度『101回目のプロポーズ』の続編にて達郎さんと薫さんの娘、光を演じさせていただくことになりました。大名作の前作にリスペクトと責任を胸に、今の自分の精一杯をぶつけて挑みます。鈴木おさむさんとのお仕事はいつも私にとって高い挑戦ばかりです。心強いスタッフ・キャストの皆様と、準備期間から笑いが絶えず幸せな時間を過ごしています。面白い作品になります。是非、ご期待ください！」とコメント。

星野達郎役を演じる武田は「『101回目のプロポーズ』それは遠い昔、そう三十年前に私が演じた平成の恋愛ファンタジーです。とてもとても、現実にはありえない恋物語でした。沢山の人に楽しんで貰いましたが、それが令和の世になって続編として『102回目のプロポーズ』を作ろうというお誘いを受けました。何やら嬉しくなり、そのお誘いをお受けしました。そう、これは終わらない恋のファンタジーの始まりです。物語に物語を継いでゆく、と思うともう楽しくてなりません」と語った。