IVE・ウォニョンの姉ダア、“美デコルテ”輝くドレス姿に視線釘付け！「本物のお姫様かと…」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのチャン・ウォニョンの実姉で、女優として活動中のチャン・ダアが、お姫様のような美貌を披露した。

チャン・ダアは9月8日、自身のインスタグラムに「最年少主演女優賞をもらいに来たSera」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中でチャン・ダアは、ドラマ『かけがえのない私のスター』（ENA）に登場するイム・セラに変身した姿を見せた。この作品は、韓国のトップスターがある日突然平凡な中年女性になってしまい、涙と笑いにあふれる騒動を描くラブコメディーだ。

2024年にドラマ『ピラミッドゲーム』でデビューしたチャン・ダアは、『かけがえのない私のスター』でボン・チョンジャの若き日を演じ、2作目となる作品で視聴者の前に立っている。彼女は“神が創ったような美貌と演技力”を兼ね備え、高校生のときにCMデビューすると瞬く間にスターダムに駆け上がり、25歳まで一度のスキャンダルもなくトップスターとして君臨するイム・セラを見事に演じ切っている。

さらにチャン・ダアは“お姫様”を超え“女王”のようなオーラと美貌で視線を集めた。高貴で優雅な雰囲気を漂わせながらも、台本を口にくわえてお茶目なポーズを見せるなど、ギャップあふれる魅力を放った。

なお、チャン・ダアが出演中のドラマ「かけがえのない私のスター」は、U-NEXTで独占見放題配信されている。

◇チャン・ダア プロフィール

2001年5月5日生まれ。本名はチャン・ジニョン。K-POPファンの間では、デビュー前から「ウォニョンよりも可愛いウォニョンの実姉」として知られる存在だった。ウォニョンがIZ*ONEで活動当時、近所の住民はチャン・ダアが活動していると誤解していたとの話も。2023年4月に広告に出演して芸能活動を開始。2024年2月のドラマ『ピラミッドゲーム』で女優デビューを果たした。

