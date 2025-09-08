 YouTubeで大ブレイクした藤井風、110万回再生の初投稿は「父が勝手に上げた」 | RBB TODAY
YouTubeで大ブレイクした藤井風、110万回再生の初投稿は「父が勝手に上げた」

藤井風(Photo by Jeremychanphotography/Getty Images)
　8日、シンガーソングライターでピアニストの藤井風が『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に初出演。幼少期の音楽体験やデビューまでの道のりについて明かした。

　2010年、小学6年生（12歳）の頃からYouTubeでピアノ演奏動画を投稿し始めた藤井。弾き語り動画などが話題となったことがきっかけとなり、2019年に「何なんw」でメジャーデビュー。2025年8月にはビリー・アイリッシュ来日公演『Billie Eilish』への出演も果たしている。藤井のYouTube初投稿「【コブクロ】kobukuro－STAY　ピアノ」は、現在110万回以上再生されている。

　ピアノは3歳から始めており、幼稚園に行っている時間以外は「ピアノばっかり弾いていた」という藤井。黒柳徹子が「ピアノ弾くのは嫌じゃなかった？」と尋ねると、藤井は「『みんな遊んでるのにな』とか思う時もありましたけど、ピアノ自体が嫌になることはなかった」と答えた。また、黒柳が「お父様が『これからはYouTubeの時代が来る』っていうので投稿を始めになったそうで」とYouTube投稿の経緯について聞くと、藤井は「そうですね。（父に）勝手に上げられてました」と説明した。

　さらに黒柳が「すぐに有名になった？」と尋ねると、藤井は「いや、もうすごく地道に（やってきた）。『僕は何をしてるんだろう』とか長年思いながらも細々とやってきて、自分の意思で『これ（音楽）しかない』って思って頑張り始めて。すると色々声かけてもらったりするようになりました」と振り返った。


