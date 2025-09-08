柔道・角田夏実、恋愛は競技にプラス！試合の10日前に別れたけど… | RBB TODAY

6日に放送された『ジョブチューンSP』（TBS系）に、パリ五輪柔道金メダリストの角田夏実が出演し、現在の恋愛事情について語った。

番組では「世界一のアスリートだから聞きたい質問」と題し、アスリートにとって恋愛はプラスかマイナスかというお題が出され、角田は過去の恋愛事情を打ち明けた。同じ柔道家と付き合うことが多かったという角田は、「常に柔道の話ができる」という理由から、恋愛はプラスだと考えているという。さらに「練習や試合が終わってご飯食べてる時も『今日のあそここっちの方がよかったよね』って話になって。そのまま組み始めてしまうぐらい」とエピソードを語り、笑いを誘った。

また、土田晃之から「パートナーと喧嘩した方が試合に燃えるとかってないんですか？」と尋ねられると、角田は「試合の10日前に別れることがあった。けど、その時のほうが『これで負けたらだめだ』（と思った）」と回想。別れた後も「平気だということを相手に見せたい」と心境を明かした。

さらに、ぱーてぃーちゃん・信子から「今彼氏っているんですか？」と質問をぶつけられると、角田は首を横に振り、「（元スピードスケート選手の）髙木菜那ちゃんと2人で“彼氏がほしい”って言って、一緒に占いに行ってるぐらい。出会える日とかタイミングまで聞いて。その月になると2人で“会ったとか？”とか」と、髙木と女子トークを楽しんでいる様子も明かした。