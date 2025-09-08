TREASURE、ミリオンセラー達成！新AL『LOVE PULSE』初週売上113万枚突破で自己最高記録更新 | RBB TODAY

TREASUREが、3rdミニアルバム『LOVE PULSE』で初週113万枚を売り上げ、デビュー以来の自己最高記録を更新した。

9月8日、所属事務所YGエンターテインメントによると、TREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』は、ハントチャート基準（集計期間9月1日～7日）で合計113万1346枚を販売した。これは前作のスペシャルミニアルバム『PLEASURE』の初動71万6697枚に比べ、約1.6倍の増加となり、グループの記録を塗り替えた結果となる。

（画像＝YGエンターテインメント）TREASURE

予約販売の段階ですでに100万枚以上の先行注文を記録していたTREASUREは、リリースからわずか4日でミリオンセラーを達成し、圧倒的な勢いを証明した。この成長は、日本・アジア・北米を巡る大規模なツアーで活動の基盤を広げてきた成果だと評価されている。

9月1日にリリースされた『LOVE PULSE』は、リリース直後にiTunesアルバムチャート16地域で1位を獲得し、ワールドワイドアルバムチャートでも上位にランクインした。タイトル曲『PARADISE』は、ファンキーなリズムと爽やかなボーカル、力強いラップでポジティブなエネルギーを届け、ファンから高い評価を受けている。

■【写真】ジョンウ＆ジョンファン、“益山ズ”の絆を告白

■【写真】アサヒ、”ジブリ映画の主人公”に

■【写真】ジフンの鍛え抜かれた“バキバキ腹筋”