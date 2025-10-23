BTS・JIMIN、堂々の1位！2位はBLACKPINK・ロゼ、3位はIVE・ウォニョン　10月のアイドル“ブランド評判” | RBB TODAY

BTSのJIMINが10月のアイドル個人「ブランド評判」で1位となった。

10月23日、韓国企業評判研究所によると、アイドル個人ブランド評判（2025年10月）で1位はBTS・JIMIN、2位はBLACKPINK・ロゼ、3位はIVE・ウォニョンという結果になった。

韓国企業評判研究所は、アイドル個人のブランド評判ビッグデータ分析のため、2025年9月23日から2025年10月23日まで、アイドル個人ブランド1730人分のビッグデータ1億4454万6882件を抽出し、アイドル個人ブランドに対する消費者の参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティ指数を測定し、ブランド評判指数を分析した。

9月のアイドル個人ブランド評判ビッグデータ1億3445万6996件と比較すると、7.50％増加した。

ブランド評判指数は、消費者のオンライン習慣がブランド消費に大きな影響を及ぼすことを明らかにし、ブランドビッグデータ分析を通じて作られた指標だ。アイドル個人ブランド評判分析を通じて、アイドル個人のブランドに対する肯否定評価、メディア関心度、消費者の関心と疎通量を測定することができる。アイドルブランド評判エディターによるモニタリングとリスク評価も共に含めた。

（写真提供＝OSEN）BTS・JIMIN

アイドル個人ブランド評判1位を記録したBTS・JIMINのブランドは、参加指数11万5278ポイント、メディア指数39万2400ポイント、コミュニケーション指数387万9866ポイント、コミュニティ指数384万2904ポイントとなり、ブランド評判指数823万450ポイントと分析された。9月と比較すると48.65％上昇した。

2位のBLACKPINK・ロゼのブランド評判指数581万8621ポイント、3位のIVE・ウォニョンは562万1248ポイントと分析された。

続く4位はBTS・JUNG KOOK（471万9243ポイント）、5位はBLACKPINK・ジェニー（455万3544ポイント）だった。

ク・チャンファン所長は「2025年10月のアイドル個人ブランド評判順位で、BTS・JIMINが1位を記録した。リンク分析で『優しい、温かい、祝う』が高く出て、キーワード分析では『パリファッションウィーク、誕生日、ARMY』が高く分析された。肯否定比率分析ではビッグデータ肯定比率93.71％を記録した」と明らかにした。

なお、2025年10月のアイドル個人ブランド評判トップ10は、前述した5人に加えて、6位BTS・JIN、7位IVE・ユジン、8位BTS・V、9位BLACKPINK・リサ、10位Red Velvet・ジョイとなっている。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

