 広瀬すず、「ちはやふる」は青春！部活のような撮影現場だった | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

広瀬すず、「ちはやふる」は青春！部活のような撮影現場だった

エンタメ その他
注目記事
広瀬すず【写真：竹内みちまろ】
  • 広瀬すず【写真：竹内みちまろ】

広瀬すず、Kōki,、ローラなど豪華ゲストが美スタイル際立つ衣装で来店！…ルイ・ヴィトンイベント | RBB TODAY
画像
ルイ・ヴィトンと現代アーティストの村上隆による初コラボから20年の時を経て発表された、「LOUIS VUITTON × MURAKAMI」のリエディション・コレクション。1月8日には東京・原宿のポップアップストアでイベントが開催され、多彩なゲストたちが駆け付けた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/09/225752.html続きを読む »

広瀬すず、また号泣！「涙腺が崩壊してる」 | RBB TODAY
画像
公開中の映画『ちはやふる』の「上の句」「下の句」の二部作イッキミ上映会が5月8日（日）に開催。上映後に広瀬すずと小泉徳宏監督が舞台挨拶に登壇したが、監督からのサプライズでの花束プレゼントに広瀬さんは思わず涙。初日舞台挨拶に続いて頬を濡らした。
https://www.rbbtoday.com/article/2016/05/09/141847.html?pickup_list_click7=true続きを読む »

　6日、女優の広瀬すずが『人生最高レストラン』（TBS系）に出演し、映画『ちはやふる』の撮影現場の雰囲気について明かした。

　同作は、末次由紀の同名漫画を原作に、競技かるたに打ち込む高校生たちの青春を描いた実写映画シリーズ。広瀬は主人公・綾瀬千早を演じ、2016年に『上の句』『下の句』、2018年に『結び』が公開された。

　広瀬は同作の撮影を振り返り「部活みたいな環境で学園モノができたんです、『ちはやふる』とか。学園ものだから、わちゃわちゃ本当に学校みたいになって。そこで"すっごい楽しいかも”みたいな」と笑顔で語った。

　MC・加藤浩次が「同世代で一緒にできたのはよかったね」とコメントすると、広瀬は「“ライバル心”じゃないけど『お互い頑張ろう』と『仲良くなろう』という気持ちがすごく一致してた現場で。本当に青春だったなと思えるような現場でした」と振り返った。

　また、広瀬は10代の頃に受けたオーディションについて「本数もあまり受けてなくて。受かってることもほとんどないんですよ」と告白。加藤が「落ちてるってこと？」と尋ねると、広瀬は「落ちてました」と回答。これには、加藤も「全然落ちてるっていうイメージないけどね」と驚きを示した。

　加藤が「落ちたオーディションの作品は絶対観るって聞いたんですけど、本当？」と問いかけると、広瀬は「悔しさも含めて観に行ったりしてましたね」と回顧。10代の頃は東京の人に対して反発心があったという広瀬。加藤が「負けたくないもんね、東京の大人たちにね。東京の大人に勝ってやるって、それが根源だね」とコメントすると、広瀬は「どっかで“見てろよ”みたいな気持ちがあったから、色んな映画見て見るようになったり、作品見るようになったりしました」と明かした。


広瀬すず　１０周年記念写真集　レジャー・トレジャー
￥3,465
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ちはやふる-上の句-

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ちはやふる-下の句-

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ちはやふる-結び-

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top