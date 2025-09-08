BTS・JUNG KOOK、“K-POPソロ史上初”の偉業！ソロAL『GOLDEN』から3曲が10億回ストリーミング突破 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKの初ソロアルバム『GOLDEN』が、世界の音楽市場を席巻している。

海外音楽メディア「Pop Core」によると、JUNG KOOKが2023年11月にリリースした『GOLDEN』は、Spotifyで10億回以上再生された楽曲を3曲収録するアジアの歌手として初のフルアルバムとなった。

タイトル曲『Seven』、『Standing Next To You』、『3D』は、それぞれ25億2100万回、12億8000万回、10億回のストリーミングを記録し、圧倒的な音源パワーを証明。特にアルバム全体の累計ストリーミングは60億回を突破し、これもアジアのソロアーティストとして初の快挙となった。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

また『Seven』、『Standing Next To You』、『3D』のミュージックビデオは、それぞれ5億5000万回、2億回、2億5000万回の再生数を突破。「World Music Awards（WMA）」や「SK Pop」など海外メディアは、K-POPソロアーティストとして初めてYouTubeで2億回以上再生されたMVを3本保有する偉業だと大きく取り上げた。

さらに『GOLDEN』はリリース直後、Billboardのメインアルバムチャート「Billboard 200」に2位で初登場し、アジアのソロアーティストとして初めて25週連続チャートインを達成。イギリス・オフィシャルアルバムチャート「TOP100」でも、K-POPソロアーティストとして史上初めて8週連続ランクインを記録した。

加えて、グローバル音源プラットフォームiTunesアルバムチャートでは計106カ国で1位を獲得。Apple Musicの「Worldwide」および「European Album Chart」でも、それぞれ600日、500日以上のロングランチャートインを続けている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

