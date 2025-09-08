幼い頃に元・巨人軍のピッチャーだった父親と女優の母親を突然失った韓国の兄妹、不仲説を一蹴「仲良いですよ」 | RBB TODAY

幼い頃に、父である読売ジャイアンツでもプレーした投手チョ・ソンミンさんと、女優のチェ・ジンシルさんを失った兄妹、チェ・ファンヒとチェ・ジュンヒが不仲説を否定した。

チェ・ジュンヒは9月8日、自身のSNSに「記者さんたち…兄妹でハートはないでしょう。私たち仲良いですよ」という文章と動画を投稿した。

動画には、チェ・ジュンヒが兄チェ・ファンヒと共に、9月7日にソウルで開かれた「2026 S/S ソウルファッションウィーク」に出席した姿が収められていた。

明るい金髪を長く伸ばし、独特で自由な雰囲気を演出した兄チェ・ファンヒは、オーバーサイズのブラックシャツにワイドパンツを合わせ、快適さとストリート感を兼ね備えたスタイルを披露した。

妹のチェ・ジュンヒは、金髪のポニーテールで活発な雰囲気を演出しつつ、黒のミニドレスにジャケットを合わせ、シックな魅力を漂わせた。

（写真提供＝OSEN）9月7日、「2026 S/S ソウルファッションウィーク」に出席したチェ・ファンヒ（左）とチェ・ジュンヒ

兄妹が久々に公式の場に揃って登場したことで、貴重なツーショットに多くのポーズのリクエストが続いた。そのなかで「ハートを作ってほしい」というリクエストに、チェ・ファンヒとチェ・ジュンヒは一瞬ためらい、ぎこちなくもそれぞれ頬ハートのポーズを取った。

（写真提供＝OSEN）チェ・ファンヒ（左）とチェ・ジュンヒ

ビジネスの一環とはいえ、兄妹でハートはないというチェ・ジュンヒ。しかし不仲説ではないと強調し、「私たち仲良いですよ」と説明して笑いを誘った。

なお、チェ・ファンヒは「Ben Bliss」という芸名でラッパーとして活動中であり、チェ・ジュンヒはインフルエンサーとして活動している。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

