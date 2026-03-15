“全国民が反対した結婚” それでも…韓国の歌姫、7歳年下歌手とのウェディング撮影を公開「懸念わかっている」 | RBB TODAY

結婚を控えた、音楽グループ「コヨーテ」のシンジと歌手ムンウォンのウェディング撮影の舞台裏が公開された。

シンジは心のこもったメッセージも伝えている。

【写真】シンジの結婚、全国民が反対するワケ

最近、シンジのYouTubeチャンネル「オットシンジ?!?」には「シンジ、ウェディング撮影の日V-Log」というタイトルの動画が公開された。

シンジとムンウォンはウェディングのコンセプト案を一緒に確認した後、それぞれウェディングドレスとスーツに着替えた。その後、写真家たちと簡単にあいさつを交わし、本格的な撮影に入った。

ムンウォンは「唇がカラカラに乾く。どうしたらいいかわからない」と緊張を打ち明けた。制作陣が「汗がすごい」と言うと、ムンウォンは「何もわからないし、どう進んでいるのかもわからない。言葉も出てこない」と語った。

このウェディング撮影は昨年6月に行われたもので、2人の交際と結婚のニュースが公開される前に撮影されたものだ。撮影が行われた当日、交際と結婚の事実が同時に伝えられ、話題を集めた。

（画像＝「オットシンジ?!?」）シンジとムンウォンのウェディング撮影

「ウェディング撮影をすると結婚の実感は湧く？」という質問に、ムンウォンは「まだ撮影している感じで、式場に入ったときに初めて結婚を実感する気がする」と答えた。一方、シンジは「いつもと同じ。『仕事に来た』という気持ちで臨まないと」とプロらしい姿勢を見せた。

シンジの写真を見たムンウォンは「わあ、すごくきれいだ」と愛情をのぞかせ、「お互いに望むことがあるとすれば？」という質問には「お互い健康で長く生きよう」と笑顔を見せた。

この日、シンジとムンウォンは約10時間にわたるウェディング撮影を終えた。シンジは「ドレスを10着も着たなんて」とすっきりした表情を見せた。

特に動画の最後でシンジは、「こんにちは、シンジです」とあいさつし、「天気もだんだん暖かくなってきましたが、皆さんお元気ですか？」とサプライズメッセージを残した。

（画像＝「オットシンジ?!?」）シンジとムンウォンのウェディング撮影

彼女は「いろいろと至らない私を27年間変わらず応援し、大切にしてくださった皆さんに心から感謝しています。そして、私の人生で最も大切な結婚の知らせを正式にお伝えしようと思います」と語った。

さらに「一緒に過ごす中で絆がより深まり、信頼も積み重なり、心から自分の味方になってくれる人ができたことに感謝しています。互いに支え合えるようになり、私たちはより強くなりました」と明かした。

続けて「私の人生第2幕の始まりとして、ムンウォンさんと私は（2026年）5月に結婚式を挙げる予定です」と伝え、「多くの方々の温かい心配や懸念があることも、よくわかっています。忘れることなく、これからも変わらぬ姿で歩んでいきます。歌手シンジとしての活動もより一層頑張ります。ありがとうございます」と真心を込めて語った。

これに先立ち、シンジの結婚ニュースが最初に伝えられると、国民的ともいえる反対世論まで広がった。ほぼ無名だったムンウォンをめぐって、さまざまな疑惑が次々と浮上し、初めての顔合わせ形式の動画での態度をめぐる論争まで重なり、批判が相次いだ。

幸い、多くの疑惑はその後説明がなされ、ムンウォンが謝罪したことで一応の収束を見せたが、その過程で2人の心には傷が残った。

（写真＝シンジInstagram）ムンウォン（左）とシンジ

それでも2人は変わらぬ愛情のもと結婚を控えており、シンジが「多くの方の心配や懸念は理解している」と直接結婚式について言及したことで、さらに注目を集めている。

なおシンジは昨年、7歳年下の歌手ムンウォンとの結婚を発表し話題となった。ムンウォンには前妻との間に娘が1人おり、シンジとは再婚となる。2人は5月2日、ソウル市内の式場で結婚式を挙げる予定で、すでに新居を構え同居している。

（記事提供＝OSEN）

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たした。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと結婚すると発表した。

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