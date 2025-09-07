“顔面フィルター疑惑”を否定した伝説的K-POPアイドル、キャミソール姿の妖艶自撮り公開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・ボムが活動中断から1カ月ぶりにフィードを更新した。

9月7日、パク・ボムは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「Bom park in Black（黒色を着たパク・ボム）」という文章とともに2枚の写真を公開した。

写真のなかのパク・ボムは、気楽な服装で自撮りをしている。真っ白な肌を見せた彼女は、顔の半分を占めるほど大きな目を見せた。高い鼻とともに濃いレッドリップで妖艶な魅力を披露した。

パク・ボムが自身のインスタグラムフィードを更新したのは、約1カ月ぶりだ。

（写真＝パク・ボムInstagram）

去る8月6日、パク・ボムの所属事務所D-NATION側は、「パク・ボムが2NE1の今後のスケジュールに参加できなくなった。最近、医療スタッフから十分な休息と安定が必要だという所見を得たため、深い議論の末、やむを得ずこのような決定を下すことになった」と明らかにした。

2NE1の再結成後、コンサートをはじめ、音楽フェスティバル、サッカーの試合のハーフタイムショーなどに参加し、忙しく過ごしてきたパク・ボムは、健康上の理由で活動をしばらく休止し、回復に集中した。

なお、2NE1は最近、音楽フェスティバル「WATERBOMB」のワールドツアーを終えた。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

