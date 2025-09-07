活動休止中のNewJeans・ダニエル、マラソンの才能が花開く！大会初出場で“26位”を記録 | RBB TODAY

ガールズグループNewJeansのメンバー、ダニエルが初の10kmマラソン大会に参加して完走したなか、彼女の記録も注目を集めている。

ダニエルのランニングは、HIPHOPデュオJINUSEANのSEANとともに始まった。

去る9月6日、SEANは韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』に出演し、ダニエル、俳優パク・ボゴムなどとともにランニングをすることになった裏話を明らかにした。

SEANは、「パク・ボゴムは、『軍隊に行く前に一度走ろう』と言ったら、優しいのですぐに出てきた。何回か走ってから除隊して本格的に走った」として、「ダニエルは、『一度走ってみよう』と話したら、出てきてとても楽しそうだった。ダニエルは、自分が知らなかった才能を発見したようだ。とてもよく走る」と伝えた。

（写真＝MBC）上段：左からSEAN、ダニエル

特に、ダニエルは最近、オーストラリアのシドニーで開催された「2025 TCSシドニーマラソン」大会に参加し、人生初の10km完走に成功したことがある。ダニエルの記録は47分27秒で、20～24歳の女性参加者部門では26位となった。

このような記録は、ランニングを始めて約2カ月しか経っていないという点で、さらに注目を集めている。ダニエルは先月、漢江（ハンガン）で行われたトレーニングで、10kmを56分台で完走したというが、約1カ月で9分近く短縮し、才能が花開いた。

これに対してSEANは、「2カ月でこのような記録を出すとは信じがたい。何より楽しく走る姿が印象的だった」と話した。

なお、ダニエルが所属するNewJeansは現在、所属事務所ADORとの対立で活動を休止中だ。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。

