韓国チアガール、“美太もも全開”のタイツ衣装でファンを悩殺！二度見必至の美貌に視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

台湾プロ野球などで絶大な人気を誇る韓国チアガール、イ・ダヘが“美太もも全開”の近況SHOTでファンを魅了している。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。

「こんにちは、セブンナイツ？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、とあるゲームアプリのCM撮影現場で撮られたオフショットが並んでいる。イ・ダヘはゴールドのオフショルダートップスに黒のホットパンツ、赤いマントを羽織った衣装姿で、はつらつとしたスマイルをカメラに向けている。

現役チアなだけあって目鼻立ちの整ったビジュアルや引き締まったスタイルはさることながら、タイツからあらわになった美脚でファンを圧倒。思わず二度見するような美貌を惜しげもなく披露し、人々を夢中にさせていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。

最近では自身のYouTubeチャンネルで「初めての整形…成功♡」とし、“歯の美容施術”をしたことも告白している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

