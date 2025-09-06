10月10日公開『トロン：アレス』の最新予告編が公開！デジタル世界のAIプログtラムが現実世界へ | RBB TODAY

『トロン：アレス』が10月10日(金)に日米同時公開となる。

これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた「トロン」シリーズ。しかし、最新作『トロン：アレス』で描かれるのは、まさにその逆—デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、ついに現実世界へと襲来する――。

現実世界でAIプログラムの実体化が成功し、開発された人型AIアレス。彼は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で人間を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか。

1982年に公開された『トロン』は、デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いた。その28年後の2010年には続編の『トロン：レガシー』が公開。青白く輝くネオンを基調とした、かつて誰も見たことがなかった、当時最先端の究極の映像体験は多くのファンを魅了。ダフト・パンクが手掛けた楽曲も大きな話題となり、映画の枠を超えたセンセーションを巻き起こした。その後、「トロン」シリーズはゲームにも展開され、フロリダのマジックキングダム・パークでは、本シリーズに登場するバイク“ライトサイクル”のアトラクションも登場するなど、今もなお多くの人々やクリエイターに影響を与える世界的な人気コンテンツのひとつとなっている。

今回公開された最新予告編では、稲妻のような速さ・驚異的な強さを兼ね備えたこの世で最も危険な武器とされる人類史上最強AI兵士・アレス（ジャレッド・レト）が天才プログラマーのイヴ（グレタ・リー）と現実世界で共に行動をする場面も映し出される。ある目的のために一緒にエンコム社に向かうようだが、「殺せと命じられたのに」とアレスの意味深なセリフも。相反する立場の二人がなぜ一緒にいるのだろうか。果たしてアレスが探しているものとはー？