 EXIT兼近、高卒認定試験に合格 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

EXIT兼近、高卒認定試験に合格

エンタメ その他
注目記事
兼近大樹(EXIT)【撮影：小宮山あきの】
  • 兼近大樹(EXIT)【撮影：小宮山あきの】

EXIT・兼近大樹、Xアカウント“削除”した理由に言及「芸能人はSNSをやめるべき」 | RBB TODAY
画像
5日に生放送されたABEMAのニュース番組『ABEMA Prime』では、MCを務めるお笑いコンビ・EXITの兼近大樹が“SNSとの向き合い方”について持論を展開。「芸能人はSNSをやめるべき」と提言した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/06/225008.html続きを読む »

EXIT兼近、ゴルフ女子は「お金好きそう」苦手なタイプを赤裸々告白 | RBB TODAY
画像
　EXITが兼近大樹が、8日放送の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に出演。苦手な女性について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/09/09/191907.html続きを読む »

　お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が5日、自身のInstagramを更新し、高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）に合格したことを報告した。

　投稿では、合格証書を手にした写真とともに「高卒。」とコメント。兼近はハッシュタグで思いを綴るスタイルで、「高校卒業認定試験合格しました　掛け算もできなかった人間　アルファベットの小文字が書けなかった男　小中高と普通の人が12年かけてやってきた勉強をしてみてあまりの膨大な量に泣けてきました　みなさんが当たり前にやってきたことに尊敬が止まらなくてです」とつづった。続けて「まだ最終学歴は小卒　大学行くのでよろたの」と今後の目標についても明かしている。

　さらに「16浪したカリスマ　タメ口で喋っていいよは5年目で通用しなくなった　話しかけてきた男子が勇者と呼ばれていた　修学旅行全通　後輩が先生として入ってきた　チラみせじゃなく全みせ」とユーモアを交え、近況と心境を伝えた。

　兼近はこれまでも同試験への挑戦を公表しており、2022年6月からはYouTube企画として学習の過程を発信してきた。今回の合格報告には「素晴らしいです！」「この日をどれだけ待った事か」「凄い!!ついにだね」「この日をどれだけ待った事か」といった祝福の声が寄せられている。

※EXIT兼近の高卒認定試験合格報告（EXIT兼近の公式インスタグラムより）


むき出し
￥900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
モアザンワーズ／More Than Words

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
笑いのある世界に生まれたということ (講談社+α新書 823-3C)
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top