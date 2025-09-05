EXIT兼近、高卒認定試験に合格 | RBB TODAY

お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が5日、自身のInstagramを更新し、高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）に合格したことを報告した。

投稿では、合格証書を手にした写真とともに「高卒。」とコメント。兼近はハッシュタグで思いを綴るスタイルで、「高校卒業認定試験合格しました 掛け算もできなかった人間 アルファベットの小文字が書けなかった男 小中高と普通の人が12年かけてやってきた勉強をしてみてあまりの膨大な量に泣けてきました みなさんが当たり前にやってきたことに尊敬が止まらなくてです」とつづった。続けて「まだ最終学歴は小卒 大学行くのでよろたの」と今後の目標についても明かしている。

さらに「16浪したカリスマ タメ口で喋っていいよは5年目で通用しなくなった 話しかけてきた男子が勇者と呼ばれていた 修学旅行全通 後輩が先生として入ってきた チラみせじゃなく全みせ」とユーモアを交え、近況と心境を伝えた。

兼近はこれまでも同試験への挑戦を公表しており、2022年6月からはYouTube企画として学習の過程を発信してきた。今回の合格報告には「素晴らしいです！」「この日をどれだけ待った事か」「凄い!!ついにだね」「この日をどれだけ待った事か」といった祝福の声が寄せられている。

※EXIT兼近の高卒認定試験合格報告（EXIT兼近の公式インスタグラムより）