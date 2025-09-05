約1,000種から最適なワインが届くサブスク「Your Somm by Enoteca」始動 | RBB TODAY

エノテカ株式会社は2025年9月1日（月）から、ワインのサブスクリプションサービス「Your Somm by Enoteca」をエノテカ・オンラインで開始しました。

一人ひとりに合わせたワインをお届け

同サービスは「わたし専用のワイン定期便」をコンセプトに、約1,000種類のラインアップからお客様一人ひとりの好みやライフスタイルに応じて最適なワインを届けるものです。忙しくてワインを選ぶ時間がない方や、似たワインばかり選んでしまう方でも、気軽に新しいワインとの出会いを楽しめるとしています。

自由にカスタマイズできる配送設定

サービスでは、ワインの本数（3本または5本）やワインタイプ、味わいの好み、配送頻度を自由に設定できます。最初にワインタイプや味わいの好みを登録すると、お客様の嗜好に合うワインが届く仕組みです。季節に合わせたおすすめのワインを配送する「ソムリエにおまかせ」を選択することも可能です。

受け取りの間隔は4週・8週・12週から選べるほか、利用を一時的に休止したい場合はスキップ機能を利用できます。原則として約1年間、同じワインが届かないよう設計されているため、毎回新しいワインとの出会いを楽しめます。

料金プランと選べるワインの種類

1回分の料金は送料込み12,100円（税込）で、初回は特典として1,100円引きで利用可能です。

ワインは赤・白・スパークリング・ロゼ/オレンジの4種類から選べます。赤・白は本数制限なし、スパークリングとロゼ/オレンジは1回あたり各1本まで選択可能で、ロゼ/オレンジはどちらか1本のみ選べます。味わいの好みを指定できるのは赤・白のみとなっています。

注意事項