ケツメイシ、“ヤシの木”デザインのアディダスジャージが登場！CLUBケツメイシ会員限定で発売 | RBB TODAY

 ケツメイシ、"ヤシの木"デザインのアディダスジャージが登場！CLUBケツメイシ会員限定で発売
ケツメイシ、“ヤシの木”デザインのアディダスジャージが登場！CLUBケツメイシ会員限定で発売

　5日、ケツメイシとアディダスのコラボレーションアイテムが発表された。受注受付は9月5日～9月22日まで、CLUBケツメイシ（公式ファンクラブ）会員限定で発売される。

アディダス スリーストライプス トラックスーツ for ケツメイシ

　今回のコラボでは3つのアイテムが展開される。1つ目は「スリーストライプス トラックスーツ for ケツメイシ」で、サイズは2XSから5XLまで用意。素材はリサイクルポリエステル100%を使用している。スポーツでもカジュアルシーンでも着用できるルーズシルエットのセットアップジャージで、ソフトで滑らかな肌触りのトリコット素材を採用。パンツの裾にはドローコードがついており、好みのフィット感に調節が可能だ。

アディダス ルーズフィット スリーストライプス Tシャツ for ケツメイシ
アディダス ルーズフィット スリーストライプス Tシャツ for ケツメイシ

　2つ目は「ルーズフィット スリーストライプス Tシャツ for ケツメイシ」で、同じく2XSから5XLまでのサイズ展開。素材は綿100%となっている。アディダスのスリーストライプスが特徴的なルーズシルエットTシャツで、フロントにはktmロゴをあしらい、バックにはケツメイシを象徴するヤシの木のデザインを施した。

アディダス サンダル LIGHTSHIFT SLIDE U for ケツメイシ / BLACK

　3つ目は「サンダル LIGHTSHIFT SLIDE U for ケツメイシ / BLACK」で、22.5cmから31.5cmまでのサイズを用意。素材は甲材（アッパー）が合成樹脂、底材（ソール）が合成底となっている。プールやレジャー、ちょっとしたお出かけにぴったりの、速乾性に優れたスリッポンサンダルだ。足を包むソフトで快適なライニングと、スムーズな足取りを促すフレックスグルーブ（屈曲溝）が入ったアウトソールを組み合わせている。速乾性に優れた合成アッパーを備えているため、プールから公園へ移動したり、そのまま他の場所へも履いて行ける。

　またコラボレーションアイテムの受注受付は9月5日～9月22日まで行われる。


《小松暁子》

