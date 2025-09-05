完全体でのグループ活動は3年以上も停止中だが…宇宙少女・ダヨン、ソロデビューを電撃的に発表 | RBB TODAY

宇宙少女（WJSN）のダヨンが電撃的にソロデビューすることを発表した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは9月4日、ソロデビューするダヨンのティーザー映像を突如公開した。

それによると、ダヨンは9月9日に初のデジタルシングル『gonna love me, right?』をリリースし、ソロアーティストとして新たな挑戦に乗り出す。デビュー9年目にして初めて披露するソロ活動だ。

公開されたティーザー映像では、濃い闇の中で車のヘッドライトがダヨンとダンサーのしなやかなダンスを照らし、シルエットだけを映し出す演出が盛り込まれた。神秘的な雰囲気でダヨンの破格の変身を予告し、好奇心を刺激した。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）ダヨンのティーザー映像

ガールズグループ宇宙少女や、ユニット「CHOCOME」として活動し、明るいエネルギーと独自のキャラクターを築いてきたダヨンは、音楽活動のみならず様々な放送やコンテンツを通じて多彩な魅力を発揮してきた。

しかし宇宙少女は、2022年7月にシングルアルバムをリリースして以降、3年以上もグループとしての活動を行っていない。

（写真提供＝OSEN）宇宙少女・ダヨン

そんななかでソロアーティストとして新たなスタートを切るダヨンが、どんなメッセージを伝えるのか期待が高まっている。

