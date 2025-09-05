ヒョンビン所属事務所が『愛の不時着』女優と専属契約！セリ家長男の妻演じたファンウ・スルヘ | RBB TODAY

人気ドラマ『愛の不時着』にも出演した女優ファンウ・スルヘが、俳優ヒョンビンらが所属する芸能事務所と専属契約を結んだ。

芸能事務所VASTエンターテインメントは9月5日、ファンウ・スルヘと専属契約を締結したことを発表した。

事務所はファンウ・スルヘについて「多彩な作品を通じて培った演技力と独自の個性、そして大衆と交流できる親しみやすい魅力を兼ね備えた女優」と紹介するとともに、「ファンウ・スルヘが今後も幅広く活動できるよう、積極的な支援を惜しまない」と伝えている。

ファンウ・スルヘは1979年8月10日生まれの46歳。2008年の映画『ミスにんじん』で女優デビューし、これまで『眠れる森の魔女』『おひとりさま ～一人酒男女～』『愛の不時着』『美男堂の事件手帳』『仮釈放審査官 イ・ハンシン』などのドラマ、『渇き』『ホワイト』『一度もしたことがない女』『レッスル！』『ヒットマン エージェント：ジュン』『ヒットマン リサージェンス』などの映画に出演した。

特に、『愛の不時着』ではユン・セリ（演者ソン・イェジン）の兄ユン・セジュン（演者チェ・デフン）の妻ド・ヘジ役で出演。同作でリ・ジョンヒョク役を務め、VASTエンターテインメントに所属するヒョンビンとも共演している。

（写真提供＝OSEN）ファンウ・スルヘ

VASTエンターテインメントにはヒョンビンのほか、チャン・グンソク、リュ・ヘヨン、シン・ドヒョン、キム・ウギョム、キム・ソアンなどの俳優が所属している。ファンウ・スルヘは次回作として、今年10月公開予定の映画『ボス』に出演する。

■【写真】本当に40代？ファンウ・スルヘの“意外”な美スタイル

■【写真】ソン・イェジン、夫ヒョンビンとの息子を初公開

■【写真】『愛の不時着』女優そっくりな韓国美女ゴルファー