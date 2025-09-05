BTS・JUNG KOOK、初ソロAL『GOLDEN』が“怪物級”ロングランヒット！K-POPソロの歴史を塗り替える | RBB TODAY

BTSの・JUNG KOOKの初ソロアルバム『GOLDEN』が、K-POPソロアーティストのグローバルな歴史を塗り替えている。

JUNG KOOKが2023年11月に発表した『GOLDEN』は、最近Apple Musicのヨーロピアン・アルバムチャートで500日連続ランクインを記録した。これは4月に400日を突破してからわずか4カ月で達成した成果だ。

さらに7月には、Apple Musicワールドワイド・アルバムチャートでK-POPソロ歌手のアルバムとしては初めて、また最長となる600日連続ランクインを果たし、新記録を樹立した。アメリカのApple Musicポップ・アルバムチャートでも600日連続で存在感を示した。

iTunesチャートでも長期的な人気が際立っている。ワールドワイド・アルバムチャートで400日、ヨーロピアン・アルバムチャートで200日連続ランクインを達成し、グローバルファンダムの強さを証明した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームであるSpotifyでは、さらに圧倒的な記録を残している。主要チャートの一つである「ウィークリー・トップ・アルバム・グローバル」チャートに、アジアのソロ歌手としては史上初、かつ最長となる95週連続でランクイン。最近ではアジアのソロ歌手として初めて、累計60億ストリーミングを突破した。

JUNG KOOKの成果は音盤販売でも輝いている。『GOLDEN』は1枚のアルバムで合計920万枚のアルバムセールス（EAS）を記録し、歴代K-POPソロアーティスト最多販売記録を更新した。

発売当日に200万枚を突破し「ダブルミリオンセラー」となり、初動（発売初週の販売量）では250万枚を超えて、HANTEOチャートの集計方式改編以降、13年ぶりにソロアルバムが250万枚以上を販売した作品となった。

BillboardやUKオフィシャルチャートでも存在感を示した。『Billboard 200』チャートに25週連続で名を刻んだのは、アジアのソロ歌手として初の記録であり、イギリスのオフィシャル・アルバムチャートTOP100にもK-POPソロとして初めて8週間ランクインした。

『GOLDEN』は発売直後、世界106カ国のiTunesアルバムチャートで1位を獲得し、世界中のファンからの熱い支持を証明した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】「ダメだよ」JUNG KOOK、ライブ配信中に涙

■「僕の宿命」JUNG KOOK、度重なる私生活侵害に“悟りの境地”…切なさを誘うワケ

■JUNG KOOK、またも“完売現象”！世界が注目「SOLD OUT KING」