活動休止中のNewJeans・ダニエル、“ピチッと"レギンス姿でマラソン大会に出場！「この記録あり得る？ 」 | RBB TODAY

NewJeansのダニエルが活動休止中にオーストラリアのマラソン大会に参加した近況が公開された。

歌手SEAN（ショーン）は9月3日、自身のインスタグラムに「2025 SYDNEY MARATHON Unknown Crewマラソン大会参加、ダニエルの初めての10km大会出場」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、オーストラリア・シドニーで開催されたマラソン大会に出場したダニエルとSEANが並んで記念撮影をしている姿が写っている。ピンク色のTシャツにレギンス姿のダニエルは、明るい笑顔で元気な近況を伝えた。

SEANは「10kmの記録はなんと47分27秒。ランニングを始めて2カ月でこの記録ってあり得る？初大会、それもシドニーマラソン10Kで本当に素晴らしい記録で完走したことを祝うよ！ 幸せそうに走る姿が本当にいいね～」と称賛の言葉を添えた。

（写真＝SEAN Instagram）ダニエル（左）とSEAN

なお、ダニエルは2024年11月、NewJeansのメンバーとともに緊急記者会見を開き、所属事務所ADORとの専属契約を解約すると宣言。その後、ADORとの対立のなかで一部スケジュールにのみ参加したのち、NewJeansとしての活動を休止している。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。

