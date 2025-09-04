 TBS日曜劇場『19番目のカルテ』最終話は「一部再編集を行い放送」...清水尋也逮捕報道を受け発表 | RBB TODAY
TBS日曜劇場『19番目のカルテ』最終話は「一部再編集を行い放送」...清水尋也逮捕報道を受け発表

　4日、TBSが公式ホームページを更新し、日曜劇場『19番目のカルテ』の最終話の放送内容について発表した。

　同ドラマは当初より9月7日に最終回を迎える予定だった。しかし、9月3日に同ドラマで内科医・鹿山慶太を演じる俳優・清水尋也が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたとの報道を受け、ネットでは「最終話なのにどうなる？」「放送に影響出ないといいな」など、心配の声が寄せられていた。

　本日、TBSは同ドラマのホームページと公式Xにて「いつも番組をご覧になってくださる皆様へ」と題したお知らせを投稿。続けて「日曜劇場『19番目のカルテ』は最終話に向けて撮影・編集作業を続けてまいりましたが、一部再編集を行い、改めて当初の予定通り9月7日(日)に最終話を放送いたしますことをご報告いたします。」と放送内容について説明した。

　さらに「優しく柔らかい、そして温かい作品を最後まで皆様にお届けできるよう、オンエアに向けて一丸となり作り上げていきたいと思います。日曜よる9時、テレビの前でお会いできますことを楽しみにお待ちしております。」と締め括った。

　この発表に、ネットでは「最終話、放送されるということで安心しました」「再編集で予定通り放送　嬉しい」「おー無事放送されるの良かった。」といった安堵の声のほか、「本当に本当にお疲れ様です。」「大変な作業かと思いますが体調だけには留意なさってください」など、スタッフへの労いの声も寄せられている。

※TBS 日曜劇場『19番目のカルテ』公式ホームページ（コメント全文）


《平木昌宏》

