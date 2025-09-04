顔も似てる？LE SSERAFIM・チェウォンの従兄が俳優に。“初主演”ショートドラマが日本で話題 | RBB TODAY

LE SSERAFIM・チェウォンの従兄が、日本で配信中の韓国ショートドラマに出演して話題だ。

韓国のコンテンツ企業RIDIが日本で展開するショートドラマプラットフォーム「Kanta（カンタ）」では、俳優キム・インハの初主演作『私の一日婚約者』が再生回数120万回を突破し、ファンの注目を集めている。

『私の一日婚約者』は、財閥2世の御曹司チャ・ガンヒョン（演者キム・インハ）と“悪縁”で出会った契約社員カン・ソル（演者ウォン・ユジン）が、お互いのピンチを乗り越えるために結んだ“偽りの婚約”を皮切りに、予期せぬときめきと本当の感情を抱きながら、互いの秘密や傷と向き合う甘くてスリリングなロマンティックコメディだ。

（写真＝Kanta）『私の一日婚約者』ポスター

（写真＝Kanta）キム・インハ

キム・インハは作中、冷徹な性格の裏に秘密を抱えた「ジナングループ」本部長で一人息子のチャ・ガンヒョンを演じた。外見は冷たく計算高いが、内面には温かさを秘めた人物像を表現し、強烈な存在感を残した。

キム・インハは1999年2月25日生まれの26歳。韓国トップクラスの国立芸術大学「韓国芸術総合学校」に高校を経ず飛び級入学したクラシックギター奏者の有望株で、過去にはケーブルチャンネルJTBCのバンドオーディション番組『スーパーバンド』に出演したことがある。

また、LE SSERAFIM・チェウォンの“従兄”として知られ、今年2月15日にチェウォンがインスタグラムでジャズの名作『Fly Me To The Moon』のカバーを披露した際にはクラシックギターの演奏も披露して注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）チェウォン

そんなキム・インハは今年5月、イ・ジェウク主演のNetflixオリジナルシリーズ『呑金／タングム』で俳優デビュー。新人らしからぬ繊細な演技力と高い没入感を示し、今回の初主演作『私の一日婚約者』で一気にその名を上げた。グローバルOTTでの人気上昇は単なる主演デビューにとどまらず、自身の多才さを証明する契機となった。

デビュー作『呑金／タングム』では、一族の後継者でありながら残忍な本性を秘め、珉（ミン）商団の秘密を抱えるチェ・ジュヨル役を熱演。登場するだけで作品の緊張感を高めるソシオパス的な演技を披露した。かと思えば、『私の一日婚約者』では冷たく計算高い一面を持ちながらも、愛する女性には限りなく優しいロマンティストを体現し、幅広いキャラクターを自在に演じ分けられることを証明した。

クラシックギター奏者という経歴を持つだけあって、キム・インハは音楽的感性と演技力を融合させた活動を展開している。アーティストとして演奏から演技まで多彩にこなす才能は、今後の韓国国内外における活躍への期待を一層高めている。

（写真＝キム・インハInstagram）キム・インハ

キム・インハは今回、初主演作の成功と直近作での鮮烈な演技を通じて、グローバルな感覚を備えたオールラウンダーとしての地位をさらに固めている。国際的なプラットフォームで評価された演技力が、今後どのようにして花開くかに期待したい。

（記事提供＝OSEN）

