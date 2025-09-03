榎本ゆいな、陸上自衛隊の制服姿が可愛すぎる！レアな迷彩服ショットも | RBB TODAY

タレントの榎本ゆいなが3日までに自身の公式インスタグラムを更新し、陸上自衛隊の制服姿を公開した。

榎本ゆいな（写真は榎本ゆいなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

今回公開したのは、8月21日発売の『MAMOR』10月号（扶桑社）に表紙と中面で登場した際、撮影で訪れた東京都小平市の陸上自衛隊・小平駐屯地でのオフショット。同誌は防衛省の編集協力のもと、自衛隊の活動や防衛省の政策などを紹介するオフィシャルマガジンだ。

榎本ゆいな（写真は榎本ゆいなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

榎本ゆいな（写真は榎本ゆいなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、榎本は全身ピンクでまとめたガーリーな私服や、女性自衛官の制服姿など複数の写真を投稿。コメントでは「現在発売中の【MAMOR 10月号】表紙と中のページに登場しています！」と告知。続けて「陸上自衛隊小平駐屯地の隊舎に潜入したり、女性隊員のみなさんにインタビューしたり、とても新鮮で楽しい一日でした」と駐屯地での感想をつづり、最後は「撮影では着用しなかったので記念に！迷彩服も着用させていただきました！！ぜひお手に取ってみてください」と、迷彩服姿の笑顔ショットを披露して締めくくった。

榎本ゆいな（写真は榎本ゆいなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この投稿にはファンから「すご～い カッコイイ 早速Amazonで購入しちゃった」「お疲れ様でした、制服良くお似合いですね！」「ゆいなちゃん、凛々しい大好き」など、称賛の声が寄せられている。