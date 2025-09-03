菅野美穂×赤楚衛二『近畿地方のある場所について』興収14億円突破！リピーターも獲得で大ヒット中 | RBB TODAY

現在公開中の菅野美穂と赤楚衛二が主演する“場所ミステリー”映画『近畿地方のある場所について』が、9月2日までで動員103万9,764人、興行収入14億487万7,820円を記録したことが分かった。

本作は、発行部数80万部を突破し、いま日本全国で話題沸騰中の背筋の小説「近畿地方のある場所について」の映画化。

初週4日間で興行収入4.4億円、動員31.8万人を記録し、4が並んだ本作らしい成績で好スタートを切った本作。すでに韓国・台湾で大ヒット上映中のほか、タイでも公開が決定しており、世界中の注目が集まっている。

一度観ただけでは気づけない謎の多さと、伏線の巧妙さから、考察の勢いが止まらず、すで熱狂的リピーターも出ており、「今年観た映画の中で現時点1位です。非の打ち所のない傑作」「2回目観てきました！中盤の赤楚君の演技最高だし、終盤の菅野美穂の演技も最高だった」「3回目もむっっちゃ面白かった！何度も観たくなるスルメ映像だ」「3回目見た。オチを知ってからの再見は、あの人物の一挙一動が全て不穏な意味合を帯びてくる」「ラスト10分の勢いとオチを見てみんなが言ってたのはこれか！」など鑑賞者から絶賛する声も届いている。

『近畿地方のある場所について』は全国にて公開中。