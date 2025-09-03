秋の味覚とシャインマスカットを満喫！リーベルホテル大阪、特別ブッフェを10月1日より開催 | RBB TODAY

株式会社武蔵野が運営するリーベルホテル大阪は、10月1日から11月30日まで3階「Dining BRICKSIDE」で「秋の味覚とシャインマスカットを愉しむハーベストディナーブッフェ」を開催する。

同ブッフェでは秋刀魚や鯖などの季節の恵みや、きのこ、南瓜などの秋野菜を使用した多彩な料理に加え、シャインマスカットをソースに仕立て肉や魚介と合わせた新感覚メニューを用意する。

メイン料理集合

注目メニューには「西洋きのこのポーク包み モリーユ茸のシュプレームソース」や「秋鯖とじゃがいものグラタン」などの秋らしい料理が登場。新感覚メニューとして「鴨肉のロースト シャインマスカットのコンポート添え」や「太刀魚のパン粉焼き シャインマスカットソース」を提供する。

(上)鴨出汁の中華そば (下)酸辣湯麺

スイーツではシャインマスカットを贅沢に使用したショートケーキやリングゼリーなど多彩なラインアップを揃える。特に「シャインマスカットのミルフィーユ」は注文を受けてからスタッフが目の前で一つ一つ丁寧に仕上げる一品だ。

スイーツ集合

「紫芋のタルト」や「カシスとマロンのムース」など秋の果物を取り入れたスイーツや、ハロウィンにちなんだ可愛いハロウィンスイーツも用意する。約60種の料理と約20種のスイーツを堪能できる。大阪ベイエリアの夜景を眺めながらの食事も楽しめる。料金は食べ放題とソフトドリンク飲み放題で大人7000円、小学生3500円、未就学児2000円。アルコール飲み放題は別途2500円。制限時間は120分制となっている。