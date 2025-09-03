“BTS・TXTの弟分”CORTIS、生バンドライブで確かな歌唱力を証明！「ホントに新人?!」と反響続々 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、揺るぎない歌唱力で注目を集めている。

CORTISは9月2日午後5時に公開されたYouTubeチャンネル「it's Live」に出演し、デビューアルバムのタイトル曲『What You Want』をバンドライブで披露した。

豊かなバンドサウンドに乗って、完璧なライブパフォーマンスを展開した彼らは、アドリブを加え、自由にステージを駆け回りながら歌った。バンド編曲ではサイケデリック・ロックのギターリフを活かして原曲の魅力を倍増させた。さらに、叫ぶような歌唱法が10代ならではの爆発的なエネルギーをそのまま伝え、視聴者をロックフェスの熱気に巻き込むようなステージで確かな実力を証明した。

（写真＝YouTube「it's Live」）

8月18日にデビューしたばかりのCORTISは、安定した歌唱力を武器に存在感を急速に拡大している。音楽番組ではランニングマシン11台の上を走るという高難度のパフォーマンスを披露しながらも生歌にこだわった。また、KBSクールFM「パク・ミョンスのラジオショー」（原題）をはじめ、YouTubeチャンネル「SoundBOMB360˚」「Store Link Live」などでも歌唱力を立証した。これを見た視聴者からは「デビューしたばかりの新人ということが信じられない」「全てのステージで臨場感が伝わる」といった絶賛の声が相次いだ。

彼らのステージへの高評価は楽曲の人気にもつながっている。『What You Want』は最新（9月1日付）の韓国Apple Music「今日のTOP100」で15位を記録した。初登場が91位（8月20日付）だったことを考えれば、驚異的な急上昇だ。

CORTISは、BIGHIT MUSICがBTS、TOMORROW X TOGETHERに続き、6年ぶりに送り出す新人ボーイズグループだ。音楽・振付・映像制作まで手がける“ヤングクリエイタークルー”として実力を証明する一方、オリジナルコンテンツでは“ノーフィルター”な日常を共有し人気を集めている。8月21日に公式YouTubeチャンネルに公開された初のオリジナルコンテンツ「Pack Up Bro」は、9月2日午前1時時点で100万回再生を突破した。新人グループが日常コンテンツで100万回再生を達成するのは極めて異例だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、メンバープロフィール

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

■【話題】「今年最もクール」CORTISを米音楽誌が絶賛