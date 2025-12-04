IVE・G-DRAGONら出演の授賞式「MMA2025」、“チケット強制キャンセル”疑惑浮上…運営側「根拠に基づいている」 | RBB TODAY

K-POP授賞式「MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）」が、チケットの強制キャンセルをめぐる論争に包まれている。

最近、オンラインコミュニティやSNSでは、「MMA2025」のチケットが強制的に取り消されたという購入者からの“被害報告”が相次いでいる。

あるネットユーザーは「自分で正当に手に入れたチケットなのに、不正な経路で購入されたとして強制キャンセル予定だという通知が来た」と明かし、「問い合わせても、なぜ“異常なアクセス”なのかは一切教えてもらえず、弁明も受け付けない、（弁明を）送ってもキャンセルするという話ばかりだった。アカウントも3カ月間停止だと言われた。私はどうすればいいのか」と困惑を訴えた。

投稿されたキャプチャーには、Melonチケット（チケット販売サイト）からの案内メッセージが添えられていた。Melonチケット側はキャンセル理由について「不正常な経路での予約試行」と説明し、「該当予約はすべて強制キャンセルとなります。自主キャンセルかどうかに関わらず、不正予約と確認された場合、使用されたMelonチケットIDは3カ月間利用制限となります」と通知していた。

さらに、このユーザーが受け取った通知には、返金予定金額が「0ウォン」と記載されており、注目を集めた。「MMA2025」のチケット価格は5万5000ウォン（約5500円）であることから、ネット上では「返金もしないのか」と反発の声が上がった。

（画像＝カカオエンターテイメント）「MMA2025」ポスター

この投稿をきっかけに、同様の状況に置かれた被害者が続出。一部では「招待席を確保するために無作為にキャンセルしているのではないか」という疑惑まで浮上した。

これを受け、最初の投稿者は「特定のエリアにキャンセルが集中しており、“招待席再配分”の疑い、弁明手続きの欠如、返金の遅延（または未返金）といった問題が指摘されている」と述べ、同様の被害事例を集めたうえで、消費者保護院や公正取引委員会などの関連機関に申告する意向を示した。

こうしたなか、「MMA2025」側は、キャンセル対象となったチケットはすべて“不正予約”だったという立場を改めて強調。公式声明では「利用者保護と安定したサービス提供のため、異常な方法でサービスを利用した（一部の異常アクセス・不審行動を含む）お客様に対し、Melonチケット約款第26条（不正購入に対する規制）に基づき予約取消措置を行った」と説明した。

また、“未返金”疑惑についても、「該当する不正予約分はすべて全額返金済み。正常な予約なのにキャンセルされた、返金されていないという一部の主張は事実ではない」とし、「関連の証拠資料をすべて保有しており、根拠に基づいて全額返金とキャンセル処理を行った」と強調した。

なお、「MMA2025」は12月20日17時からソウル・高尺スカイドームで開催される。G-DRAGON、パク・ジェボム、10CM、ZICO、EXO、WOODZ、ジェニー（BLACKPINK）、aespa、IVE、HANNORO、BOYNEXTDOOR、RIIZE、PLAVE、NCT WISH、ILLIT、Hearts2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、IDID、ALPHA DRIVE ONEなどが出演し、日本ではU-NEXTで生中継される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

