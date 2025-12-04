BTS・SUGAの母親、17億円台の“ビル所有者”だった　1階ではSUGA実兄が飲食店を運営 | RBB TODAY

BTSのSUGAの母親が、ソウルで170億ウォン（約17億円）台の不動産を所有していることが確認された。

12月4日、韓国メディア『ファイナンシャルニュース』の報道によれば、SUGAの母親は現在、ソウル龍山（ヨンサン）区・漢南洞（ハンナムドン）にある推定時価173億ウォンの土地と建物を所有している。

その建物は、2022年12月に所有者が変わった後、約2年間の工事を経て今年竣工された。

SUGAの母親は、自身が代表を務める法人「（株）ナグム」を通じて、2022年12月29日にその土地と建物を購入。購入当時の価格は108億ウォン（約10億8000万円）前後と伝えられている。

購入後、既存の建物を取り壊して新築工事を開始し、地下2階から地上6階、さらに屋上階のある建物が完成した。建物の1階では、SUGAの実兄が11月11日から飲食店を運営している。

（写真提供＝OSEN）SUGA

なお、SUGAが所属するBTSは来年春の完全体カムバックに向けて、韓国とアメリカを行き来しながらアルバム制作を進めている。

◇SUGA プロフィール

1993年3月9日生まれ。本名ミン・ユンギ。2010年に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）が開催した「HIT IT AUDITION」で2位合格し、練習生に。2013年6月にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードラッパーを担当しており、BTSの一員として活躍する傍らで、高い作詞・作曲・編曲の実力を持つ音楽プロデューサーとしても人気を集めている。2023年9月に社会服務要員として兵役につき、2025年6月21日に召集解除された。

