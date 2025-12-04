ZB1キム・ジウン、パク・ソジュン主演ドラマ『明日はきっと』に特別出演！新たな役どころで魅力発揮 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のキム・ジウンが、ロマンスドラマに特別出演する。

キム・ジウンは、12月6日に初放送される韓国JTBCの新ドラマ『明日はきっと』に特別出演する。

ドラマ『明日はきっと』は、20代の頃に二度の恋愛をして別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダルの記事を報じた記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密に恋愛するロマンスドラマだ。

（写真提供＝WAKEONE）キム・ジウン

キム・ジウンは劇中でオ・グン役を演じ、ソ・ジヨン役のイ・エルと共演する。平凡な大学生のようなビジュアルながら、卓越した能力で情報収集に長けた人物という役どころだ。キャラクター消化力の高さで定評のあるキム・ジウンが見せる“新しい顔”に期待が高まっている。

キム・ジウンは、ウェブドラマ『Sweet Blood～赤い誘惑～』で俳優デビューし、その後はJTBCドラマ『良くも、悪くも、だって母親』をはじめ、『Don’t Lie ラヒ』『コンビニの達人』（原題）『プロ、ティーン』（原題）などに出演しながら着実に演技活動を積み上げてきた。また、シン・ヨンジェの『So what, if the flowers are pretty』、イム・ハンビョルの『Beautiful Memories』などのMVにも出演し、印象的な演技で作品の没入感を引き上げた。

なお、キム・ジウンが特別出演するドラマ『明日はきっと』は、12月6日午後10時40分に韓国で初放送される。日本では12月7日よりPrime Videoで配信開始予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】キム・ジウン、“超近距離”の無敵ビジュアル

■【写真】キム・ジウン、日本のファッション誌に登場

■【写真】キム・ジウンの爽やかな魅力