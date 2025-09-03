aespa、ソウルからLAまで世界各地でファンを虜に！新ALリリース記念ポップアップ開催決定 | RBB TODAY

ガールズグループaespaが新しいミニアルバム『Rich Man』のリリース記念プロモーションポップアップを開催する。

来る9月5～12日、aespaの6thミニアルバム『Rich Man』プロモーションポップアップ「WEEK＃Rich Man POP-UP@SEOUL」は現代カードミュージックライブラリーと現代カードバイニル＆プラスチックの2つの空間で開催される。

最初の「ミュージックライブラリー」は、aespaのアルバムコンセプトを再解釈した展示空間として作られ、タイトル曲『Rich Man』のSUPERSTAR SMTOWNのリズムゲームを先に楽しむことができ、訪問客にユニークな面白さを届ける予定だ。

（写真＝SMエンターテインメント）aespa

また別の空間である「バイニル&プラスチック」では、カスタムフォトカードキオスク、カードカバーステッカー機器、ランダムカプセルマシンなど、多様な体験型コンテンツが用意されており、アルバムグッズも購入可能だ。

リリース記念プロモーションポップアップは、ソウルを皮切りにアメリカ・ロサンゼルスとニューヨークでも開催され、中国でもQQミュージックとのコラボによって実現したポップアップが9月5～26日、北京、上海、南京、武漢、杭州、深圳、青島と7都市で開催される予定であり、世界各国のファンの高い関心が期待されている。

なお、aespaの6thミニアルバム『Rich Man』は9月5日13時にリリース予定だ。

■【写真】ウィンターの“ランジェリー風衣装”からのぞく白玉肌

■【写真】「神スタイル」ジゼル、沖縄で魅せた“水着SHOT”

■【写真】“ほぼ下着”…ニンニンの衝撃衣装