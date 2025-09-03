『ウェンズデー』も『イカゲーム』も超え、Netflix歴代1位に　『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』が快挙 | RBB TODAY

Netflixのアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』が、韓国コンテンツの新たな歴史を刻んだ。

Netflix公式視聴ランキング集計サイト「Tudum」によると、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』は、8月31日までに累計2億6600万視聴数（作品を全編視聴した回数に換算した数値）を記録した。

Netflixの「視聴数」は、映画もドラマも「1作品を最後まで見た」換算で比較できるので、ランキングがより公平になる。『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』は、作品が2億6600万回“全編視聴された”のに相当する人気ということだ。

『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』は、これまで歴代興行コンテンツ1位だった『イカゲーム』シーズン1の累計視聴数2億6520万を超え、Netflixの頂点に立った。

先立って『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』は、8月27日に累計視聴数2億3600万を記録し、映画『レッド・ノーティス』（2021）の2億3090万を突破して、歴代映画部門1位に輝いた。

（画像＝Netflix）『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』

さらにこの日、『イカゲーム』シーズン1と『ウェンズデー』シーズン1（2億5210万視聴数）をも抜き去り、一気にNetflixコンテンツ総合1位に上り詰めた。

OSTの人気も健在だ。米ビルボードが9月2日（現地時間）に発表したチャート予告記事によれば、メインOST『Golden』がメインシングルチャート「HOT 100」で通算3週連続で1位を守った。

これにより、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』がNetflixコンテンツとして初めて累計視聴数3億ビューを達成できるのか、関心が集まっている。

