2PM・ウヨン、“オールラウンダー”としての多才ぶりを発揮！新AL『I'm into』全曲の制作に参加 | RBB TODAY

2PMのウヨンが新曲『Think Too Much (Feat. DAMINI)』でカムバックする。

所属事務所JYPエンターテインメントは9月2日、公式SNSを通じて新アルバムのトラックリストとオンラインカバーを公開し、約2週間後に迫ったカムバックを知らせた。

トラックリスト映像では、ゆっくり回転する紙コップとともに収録曲が一つずつ明かされ、新作への期待を高めた。3rdミニアルバム『I'm into』には、タイトル曲『Think Too Much (Feat. DAMINI)』をはじめ、『Carpet』『沼』（原題）、『Reality』『Homecance』（原題）の全5曲が収録される。

また、6月に発表したデジタルシングル『Simple dance』をはじめ、2PMの『MUST』、ソロ曲『R.O.S.E』『Off the record』など、多彩な楽曲を手掛けてきたウヨンは、今作でも全曲のクレジットに名を連ね、シンガーソングライターとしての実力を発揮している。

あわせて公開されたアルバムのオンラインカバーには、逆さに置かれた黒いソファに顔を隠してもたれかかるウヨンの姿が収められ、ユーモラスな雰囲気を醸し出している。前作『Simple dance』で見せたアーティスティックで抑制されたイメージとは対照的なムードが、新作への好奇心をさらに高めた。

最近のウヨンは、自身のコンテンツ『チャンハンリャン』『チャンビジ』などで活躍し、ファンの心を掴んでいる。本業の歌手としての音楽・パフォーマンスはもちろん、独自の感覚とセンスでバラエティでも存在感を示し、“オールラウンダーアーティスト”としての地位を確立している。

そんなウヨンが、新アルバム『I'm into』でカムバックし、ファンをその多彩な魅力に引き込む見通しだ。

なお、ウヨンの3rdミニアルバム『I'm into』は9月15日18時にリリースされる。27日・28日の2日間には、ソウル・YES24ライブホールで“全公演全席完売”を記録した単独コンサート「2025 Jang Wooyoung Concert 'half half'」を開催する。

