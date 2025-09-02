一番だしの旨み広がる！ほっかほっか亭、4日より秋メニュー「きのこ弁当」＆「きのこ御膳」発売 | RBB TODAY

株式会社ほっかほっか亭総本部が、2025年9月4日から秋メニュー「きのこ弁当」「きのこ御膳」を発売する。

ほっかほっか亭 きのこごはんシリーズ

秋の季節ごはんとして、きのこたっぷりでやさしい味わいの「きのこごはん」シリーズが今年も登場。たっぷりと乗せた舞茸・しめじは店内で丁寧に甘辛く煮込み、きのこの風味を生かした上品な味わいに仕上がっている。

「きのこごはん」のベースにはかつお節、いわし、さば節の一番だしを使用し、やさしい旨みを感じられる。

「きのこ弁当」は秋の味覚が手軽に楽しめるお弁当。れんこん・舞茸・かぼちゃの天ぷらに、しっかり味が染みた鶏肉と根菜の甘辛煮、甘くてしっとりしたたまご焼きも入って、気軽に食べやすいボリュームとなっている。

きのこ弁当：690円（税込）

「きのこ御膳」は秋の味覚をふんだんに入れた贅沢な季節の御膳。えび・ごぼう・舞茸・かぼちゃ・ちくわ磯辺の天ぷら盛り合わせを、かつお節だしが特長の甘みのある天つゆと一緒に召し上がれる。鶏肉と根菜の甘辛煮、手づくりピクルス、たまご焼きと彩りも豊かで、秋の行楽シーンにもおすすめだ。

公式アプリ「ほっかアプリ」では、「きのこ御膳」1品購入につき「伊右衛門シリーズ」いずれか1本がもらえるお得なクーポンを配信する。配布期間は2025年9月4日から9月15日まで。プレゼント内容はサントリー伊右衛門、伊右衛門 ほうじ茶、伊右衛門 玄米茶のいずれか1本。利用条件は店頭注文もしくはモバイルオーダーで、「きのこ御膳」を含む1会計につき1枚（1回限り）利用できる。