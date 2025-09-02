 アトレ上野でゴッホ展コラボ企画開催！ゴッホの世界観を表現したコース料理も | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

アトレ上野でゴッホ展コラボ企画開催！ゴッホの世界観を表現したコース料理も

ライフ グルメ
注目記事
「ゴッホ展スペシャルコラボメニュー　～ゴッホがつないだ芸術の饗宴～」4,500円(税込)
  • 「ゴッホ展スペシャルコラボメニュー　～ゴッホがつないだ芸術の饗宴～」4,500円(税込)
  • 「ゴッホ展　家族がつないだ画家の夢」とのコラボ企画「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」
  • ゴッホ展コラボレーション「アートブーケ」「アートアレンジメント」
  • ゴッホ展コラボオリジナルビール
  • ショッパー
  • ステッカー
  • しおり

　アトレ上野では、「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」を2025年9月12日から10月24日まで実施する。同イベントは、フィンセント・ファン・ゴッホをテーマにしたコラボメニューや限定ノベルティのプレゼントなどを展開し、ゴッホの生い立ちや絵画の背景を楽しめる企画となっている。

「ゴッホ展　家族がつないだ画家の夢」とのコラボ企画「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」

　青山フラワーマーケットでは、ゴッホ展コラボレーション「アートブーケ」2750円と「アートアレンジメント」2970円を販売する。《種まく人》の鮮やかな色彩を季節のお花で表現した商品で、ギフトや自宅用として展開される。

ゴッホ展コラボレーション「アートブーケ」「アートアレンジメント」

　デリリウムカフェでは「ゴッホ展コラボオリジナルビール」を3サイズで提供する。Mini 150mlが616円、Medium 250mlが825円、Grande 350mlが1023円となっている。東京都美術館で開催される同展を祝して誕生したコラボビールだ。

ゴッホ展コラボオリジナルビール

　The Arts Fusion by L'ecrinでは「ゴッホ展スペシャルコラボメニュー ～ゴッホがつないだ芸術の饗宴～」4500円が提供される。ゴッホの世界観を料理に落とし込み、計5品のコースで楽しめる内容となっている。

　期間中、アトレ上野の対象店舗で購入した人には、先着でアトレ上野限定のオリジナルノベルティ・ショッパーまたはステッカーを1枚プレゼントする。配布期間は2025年9月12日からなくなり次第終了となる。

ショッパー
ステッカー

　三省堂 アトレ上野店では限定しおりもプレゼントされる。配布期間は2025年9月12日からなくなり次第終了で、一人1枚限りの配布となる。

しおり

　ゴッホ展は2025年9月12日から12月21日まで東京都美術館 企画展示室で開催される。


東京カレンダー 2025年 10月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100
￥1,683
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top