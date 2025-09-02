コメダ、エッグオムレツを豪快に挟んだ「お月見フルムーンバーガー」が登場！明日より販売開始 | RBB TODAY

コメダ珈琲店は9月3日から「お月見祭」と題し、月と栗が彩る7種の商品を季節限定で販売する。

看板商品の「お月見フルムーンバーガー」（770円～840円・税込）は、大きなバンズにレタスとジューシーなハンバーグ、チーズ、満月をイメージしたエッグオムレツを挟んだ一品だ。トマトのほどよい酸味と玉ねぎの甘味のバランスが絶妙なソースをかけた、奥深い味わいが楽しめる。

「お月見フルムーンてりやきバーガー」（770円～840円・税込）は、とろ～りエッグオムレツに特製てりやきソースとマヨネーズが絡み合い、まろやかな味わいが口いっぱいに広がる。

スイーツメニューでは「お月見シロノワール キャラメルマロン」（880円～940円・税込、ミニサイズ680円～740円・税込）を用意。やさしくとろけるマロンクリームに、コク深いキャラメルソースをかけた。コメダ特製おぐらあんを追加でトッピング（+120円）することも可能だ。

「お月見クロネージュ キャラメルマロン」（730円～790円・税込）は、ほろ苦いココアバウムクーヘンに重なる、やさしい甘さのマロンクリームとキャラメルのコクが特徴。こちらもコメダ特製おぐらあんをトッピング（+120円）できる。

ドリンクメニューには「お月見ジェリコ スイートマロン」（640円～880円・税込）と「お月見オーレ スイートマロン」（590円～830円・税込）を展開。前者はやさしい甘さのマロンドリンクに、ほろ苦いコーヒージェリーがアクセントとなっている。後者は心も体もほっと温まる、とろける秋のご褒美ドリンクだ。

秋の定番ケーキ「純栗ぃむ」（530円～590円・税込）も登場。栗の美味しさが詰まった、味わい深い一品となっている。販売期間は9月3日から10月中旬頃までの予定だが、状況により変更となる可能性がある。販売価格は店舗により異なり、販売は一部店舗を除く。