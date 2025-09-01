身長190センチオーバーの神スタイル！ウクライナ美女の『アズレン』ボルチモアが揚々とした姿を披露【写真9枚】 | RBB TODAY

日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット106」が8月16、17日、東京ビッグサイトで開催されました。

今回東1−3ホールが工事のため使用できず、参加サークル数は前回よりも減少しましたが、それでも会場には2日間で約25万人が来場。参加者はそれぞれお目当てサークルの新刊や企業物販、コミケならではのバラエティ溢れるコスプレなどを楽しんでいました。会場に設けられたコスプレエリアには、ゲームからアニメ、VTuberなどあらゆるジャンルから、新旧コンテンツのコスプレが勢揃いしました。

本稿では『アズールレーン』ボルチモアのコスプレでイベントに参加したネトーチカ（X：@neti_jp）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。180センチという身長と美しいスタイルの持ち主であるネトーチカさんですが、ヒールを履いたボルチモアは何と190センチオーバー。フラッグを手にした揚々とした姿に見惚れてしまいます。

撮影：tama（X：@tama_0811_）