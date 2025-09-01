 中島大祥堂、お茶の香り広がる「かやぶき」モンブラン新作が登場！本日より発売 | RBB TODAY
中島大祥堂、お茶の香り広がる「かやぶき」モンブラン新作が登場！本日より発売

　中島大祥堂が天王寺MIO30周年と同社天王寺MIO店開店1周年を記念し、看板商品モンブラン「かやぶき」の新フレーバー4種を9月1日より発表する。

　新商品は「丹波栗×お茶×フルーツの三重奏」をテーマに、プレーン、抹茶、ジャスミン茶、ほうじ茶の4種類を展開する。プレーン（918円）は、丹波栗の濃厚でまろやかな風味を存分に楽しめる看板商品。外側は丹波栗のモンブランクリームをたっぷりと絞り、中には甘さ控えめの生クリームとスポンジを使用している。

かやぶき(プレーン)　918円(税込)
プレーン／断面図

　抹茶～マンゴー&パッションフルーツ～（939円）は、宇治抹茶のムースとスポンジに、マンゴー&パッションフルーツのジュレを組み合わせた。抹茶のほろ苦さと完熟マンゴーの濃厚な甘みが生クリームのまろやかなミルク感と交わり、果実感と茶葉の香りが上品に広がる一品だ。

かやぶき 抹茶～マンゴー＆パッションフルーツ～　939円(税込)
抹茶／断面図

　ジャスミン茶～オレンジ&ベルガモット～（939円）は、ジャスミン茶の香りをまとわせた生クリームとスポンジに、オレンジ&ベルガモットのジュレを加えた。「清々しいジャスミンの香りとオレンジの果実感が生クリームのまろやかなミルク感と交わり、繊細でフルーティーな余韻が広がります」としている。

かやぶき ジャスミン茶～オレンジ＆ベルガモット～　939円(税込)
ジャスミン茶／断面図

　ほうじ茶～アプリコット～（939円）は、丹波産ほうじ茶クリームとスポンジに、アプリコット&パッションフルーツのジュレを組み合わせた。「アプリコットの酸味が全体の深みを引き立て、ほうじ茶・栗・フルーツの立体的な味わいと心地良い余韻を楽しめます」と紹介している。

かやぶき ほうじ茶～アプリコット～　939円(税込)
ほうじ茶／断面図

　発売は2025年9月1日から天王寺MIO店（天王寺MIO本館1階）にて限定販売される。営業時間は10時30分から20時30分まで。


