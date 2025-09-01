 秘密戦隊ゴレンジャーがハンバーガーに変身！ドムドムハンバーガー、「スーパー戦隊バーガー」発売 | RBB TODAY
秘密戦隊ゴレンジャーがハンバーガーに変身！ドムドムハンバーガー、「スーパー戦隊バーガー」発売

　ドムドムハンバーガーが秘密戦隊ゴレンジャーをイメージした新商品「スーパー戦隊バーガー」の販売を9月12日より行う。同商品は秘密戦隊「ゴレンジャー」をイメージした5種類のカラーが含まれた食材を使った新商品だ。

　各戦隊メンバーに対応した食材は、アカレンジャー役はレッドバンズ、アオレンジャー役はブルーチェダーチーズ、キレンジャー役は目玉焼き、モモレンジャー役はピンクトマトソース、ミドレンジャー役はレタスとなっている。

　ジューシーなドムドムのパティが2枚、欠かせないレタスと目玉焼きに、色鮮やかなブルーチェダーチーズと、かわいい色味のハーブ入りピンクトマトソースが絡む。見ているだけでなんだか元気が出てくるレッドバンズで挟み、「スーパー戦隊バーガー」が完成する。

　商品名は「スーパー戦隊バーガー」で、価格は単品890円（税込）、セット1290円（税込）。浅草花やしき店・市原ぞうの国店は単品のみの販売となる。全国のドムドムハンバーガーで9月12日より販売開始する。ただし、G×DOMDOM（ジー・ドムドム）では販売しない。また、どむぞうくんたちが秘密戦隊ゴレンジャーに変身したボールチェーンぬいぐるみ（5種）をドムドムオンラインショップにて9月12日午前8時から販売する。

ボールチェーンぬいぐるみ（5種）をドムドムオンラインショップにて販売(C)石森プロ・東映

《村上弥生》

